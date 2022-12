Rugbyspieler gesperrt, weil er einem afrikanischen Spieler aus Guinea eine faule Banane schenkte

Der italienische Rugbyverband (FIR) und der Benetton Club Treviso gaben am Donnerstag bekannt, dass sie eine Untersuchung eingeleitet und einen Spieler vorläufig suspendiert haben, nachdem dieser einen rassistischen Akt gegen seinen aus Guinea stammenden Mannschaftskameraden begangen hatte, der eine Banane als Weihnachtsgeschenk erhalten hatte, berichtet Africa Top Sports.

„Die Bundesstaatsanwaltschaft hat die notwendigen Ermittlungen eingeleitet, um die Fakten sowie die kollektive und individuelle Verantwortung zu ermitteln, um die Gründungswerte und den Ruf des Spiels zu schützen“, erklärten die FIR und Benetton in einer gemeinsamen Erklärung. Gleichzeitig hat der Verein „beschlossen, eines seiner Mitglieder als Vorsichtsmaßnahme für die Dauer der Untersuchungen zu suspendieren“, heißt es in der Erklärung, ohne die Identität des betroffenen Spielers zu nennen.

Am Mittwoch hatte Cherif Traorè auf Instagram enthüllt, dass ihm einer seiner Vereinskameraden eine faule Banane geschenkt hatte, während die Spieler zusammengekommen waren, um Weihnachten vorzeitig zu feiern und sich gegenseitig anonym Geschenke zu machen. Traorè, der seither zahlreiche Unterstützungsnachrichten erhalten hat, verurteilte die „schockierende Geste“ und erklärte, dass er „dieses Mal nicht schweigen werde, damit Vorfälle wie dieser nicht wieder vorkommen“.

Nach den Enthüllungen wurden die Mannschaft und das Management zusammengerufen und die Spieler entschuldigten sich bei Traoré, was dieser annahm, wie der Verein am Mittwoch mitteilte und erneut betonte, dass er „jegliche Äußerung von Rassismus aufs Schärfste verurteilt“. Die United Rugby Championship (URC), die Meisterschaft der schottischen, irischen, walisischen und italienischen Provinzen, teilte am Donnerstag mit, dass sie Benetton aufgefordert habe, einen vollständigen Bericht über den Vorfall und die Disziplinarmaßnahmen, die der Verein ergreifen werde, vorzulegen.