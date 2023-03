Save the date! Afrikafest in Bonn – mit Koffi Olomide (Kongo) u.a.

Die angesagtesten Künstler der Afro-Musikszene gastieren am 10. Juni auf dem Bonner Telekom Campus. Bonn befindet sich Mitte Juni für einen Tag lang mitten in Afrika: Am 10. Juni verschmelzen auf dem Telekom Campus afrikanische Rhythmen, Kulturdarbietungen und kühle Drinks zu einem einzigartigen Event. Unter dem Motto „Willkommen in Afrika“ lebt und pulsiert Bonn beim AFROLICIOUS FEST wie nie zuvor.

Eine unvergessliche Nacht voller Musik und Unterhaltung, eine vielfältige Auswahl an Künstlern und Afro-Kultur zum Erleben und Feiern.

Headliner der Veranstaltung ist der legendäre Koffi Olomide (Foto), der für seine dynamischen Auftritte und seine fesselnde Bühnenpräsenz bekannt ist. Er wird von L.A.X begleitet, einem aufstrebenden Star in der Afrobeat-Szene, der sich mit seinen eingängigen Beats und energiegeladenen Darbietungen schnell zu einem Liebling der Fans entwickelt hat. Bei der unglaublichen Künstlerauswahl darf ‚l’ambassadeur de l’amour‘‘ ya Levi’s nicht fehlen der, die Herzen der Crowd für sich erobert.

Außerdem wird Cef Tanzy die Bühne zieren, ein talentierter Künstler, dessen einzigartige Mischung aus Afrobeats und Kizomba die Menge mit Sicherheit in Bewegung bringen wird. Abgerundet wird das Lineup durch Willy Will, einen vielseitigen Künstler, der für seine elektrisierenden Live-Shows bekannt ist und dem Abend eine zusätzliche Spannung verleihen wird. Hinzu stößt Albi X der deutsch-ansässige Rapper, der mit seinen Texten auf Lingala das Spiel neu erfindet. Seine innovative und energiegeladene Musik sorgt für eine unvergessliche Nacht. (Blackberry Dreams, Text und Foto)

Samstag, 10.06.2023 Bonn, Telekom Campus – Beginn ist 15:00 Uhr.

Tickets: https://vivenu.com/event/afrolicious-fest-bonn-w-koffi-olomide-lax-cef-ta-9jzc4i