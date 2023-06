Senegal am Rande des Umsturzes

Die Verurteilung von Ousmane Sonko (Foto), dem Hauptgegner des derzeitigen Präsidenten Macky Sall, stürzt den Senegal in ein Klima verschärfter Spannungen. Mit rund 20 Toten und einer blockierten Hauptstadt, so die Analyse des Geopolitikers Jean-Baptiste Noé, steht eine der Perlen Afrikas am Rande des Umsturzes.

Wort gegen Wort, jede Seite unterstützt ihren Kandidaten und bezichtigt die andere der Lüge. Ein gefährliches und endloses Kopf-an-Kopf-Rennen, das den Senegal in Gewalt stürzt und eines der stabilsten Länder Afrikas, das nach wie vor sein Aushängeschild ist, zu kippen droht. Diese Spannungen sind die Folge des Machtkampfes zwischen Macky Sall und seinem Hauptgegner Ousmane Sonko. Dieser wurde zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt, nachdem er für schuldig befunden worden war, eine junge Frau, die in einem Schönheitssalon arbeitete, zur „Unzucht“ verleitet zu haben. Die Anklage wegen Vergewaltigung und Todesdrohungen wurde jedoch nicht aufrechterhalten. Diese Verurteilung könnte zu einer Nichtwählbarkeit führen, was Ousmane Sonko daran hindern würde, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 anzutreten. Daher der Skandal für ihn und sein Lager, das Macky Sall und der Präsidentenpartei vorwirft, das Mädchen und die Richter manipuliert zu haben, um die Verurteilung zu erstellen. Sall kann sich auf eine unabhängige Justiz berufen, in die er sich nicht einzumischen hat, der Bruch ist vollzogen. Noch schlimmer ist, dass sich die Spannungen zwischen den beiden Männern auf die Straßen von Dakar ausgebreitet haben.

Politische Teilung

Alles stellt die beiden Männer gegeneinander und dieser Gegensatz verstärkt die politische und geografische Teilung Senegals. Sonko stammt aus dem Süden des Landes, der Casamance, auch wenn er in einer Stadt am Stadtrand von Dakar geboren wurde. Dort hat er als Bürgermeister einer Stadt mit 200.000 Einwohnern auch seine Wahlhochburg. Er hat eine hervorragende Ausbildung absolviert, ist ein guter Redner und vertritt ein Programm des wirtschaftlichen Patriotismus, des Panafrikanismus und des Bruchs mit der Kolonialordnung. Er zieht die Bevölkerung der Casamance sowie einen Großteil der Jugend in einem Land, in dem mehr als die Hälfte der Bevölkerung unter 25 Jahre alt ist, hinter sich her. Frankreich und die Weißen sind die idealen Gegner in seinen Reden und finden ein Echo in der anti-französischen Rhetorik, die sich in Afrika ausbreitet.

Er ist das Gegenteil von Macky Sall, der aus dem Volk der Fouta stammt, das im Norden des Landes an der Grenze zwischen dem Fluss Senegal und dem Gebiet der Mauren liegt. Sall hat seine gesamte Karriere in der Politik verbracht und sich als Berater und Minister des ehemaligen Präsidenten Abdoulaye Wade hochgearbeitet, bevor er 2012 selbst Präsident wurde. Ethnische, generationelle und politische Rivalitäten – alles bringt die beiden Männer gegeneinander auf, was Sonkos Popularität erklärt, auch wenn er bei den Präsidentschaftswahlen 2019 nur 15 % der Stimmen erhalten hat.

Diese bevorstehenden Wahlen sind besonders spannungsgeladen, da sie in einem brodelnden politischen Kontext stattfinden. Die Verfassung verbietet mehr als zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten, sodass Macky Sall eigentlich nicht mehr kandidieren dürfte. Mit einem Trick, der die Spannungen verschärft, änderte er jedoch die Dauer der Amtszeit des Präsidenten von sieben auf fünf Jahre. Sall erklärt also, dass seine aktuelle Amtszeit nicht die zweite (2012 und 2019), sondern die erste als Fünfjahresperiode ist und er daher nicht von der Begrenzung auf zwei Amtszeiten betroffen ist, da sie als zwei aufeinanderfolgende Fünfjahresperioden zu verstehen ist, was den Weg für eine Kandidatur im Jahr 2024 frei macht, auch wenn er noch nicht angekündigt hat, bei den künftigen Präsidentschaftswahlen anzutreten. Sonko bestreitet diese Lesart der Verfassung und lehnt daher Salls Fähigkeit ab, 2024 erneut zu kandidieren. Seine jüngste Verurteilung wäre dann nur eine politische Intrige, um ihn von den Wahlen und der Präsidentschaftskandidatur auszuschließen.

Als die Verurteilung von Ousmane Sonko bekannt wurde, gingen seine zahlreichen Anhänger zu Hunderten in Dakar auf die Straße und nahmen Geschäfte und Orte der Macht ins Visier. Bei den Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten wurden bereits rund 20 Menschen getötet. Die Armee wurde in der Hauptstadt eingesetzt, um die Hauptverkehrsachsen zu schützen. In Paris leidet die senegalesische Botschaft unter regelmäßigen Protesten von Sonkos Anhängern.

Die Gewalt nimmt immer weiter zu und bedroht das Gleichgewicht in einem bislang sehr stabilen Land. Wenn Sonkos Verurteilung und Nichtwählbarkeit bestätigt werden, hat er leichtes Spiel, eine politische Verschwörung zu beschwören und die Wut seiner Anhänger zu schüren. Tritt er an und wird besiegt, wird man seine Niederlage mit Betrug begründen. Derzeit scheint es keinen Ausweg zu geben, da sich die Anhänger beider Seiten immer weiter spalten. (Quelle: Aleteia, Foto: Ousmane Sonko/twitter)