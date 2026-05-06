Me Abdoulaye Wade beim World Economic Forum on Africa 2007, 13. – 15. Juni in Kapstadt. Quelle: Wikipedia, CC BY-SA 2.0

Am 29. Mai 2026 wird der Senegal den hundertsten Geburtstag von Abdoulaye Wade feiern, einer der prägenden Figuren des afrikanischen politischen Lebens. Für die neue Regierung wird diese Feier eines außergewöhnlich langen Lebens zugleich zu einem Mittel, um in einer Nation im Wandel an Legitimität zu gewinnen.

Um die Bedeutung dieses Ereignisses zu verstehen, muss man zur politischen Wende des Jahres 2000 zurückkehren, als Abdoulaye Wade vierzig Jahre sozialistischer Herrschaft beendete. Der als „Papst des Sopi“ – „Sopi“ bedeutet auf Wolof „Wandel“ – bekannte Politiker führte eine liberale und panafrikanistische Doktrin ein und modernisierte zugleich die Infrastruktur des Landes, vom Monument der Afrikanischen Renaissance bis hin zum Nationaltheater Grand Théâtre. Sein Machtende im Jahr 2012, geprägt von sozialen Spannungen wegen seines Versuchs, eine dritte Amtszeit anzutreten, hinterließ ein gespaltenes Land. Dennoch bleibt sein politisches Erbe zentral.

Unterschiedliche Interessen

Die Akteure hinter diesen Feierlichkeiten verfolgen sehr unterschiedliche Ziele. Präsident Bassirou Diomaye Faye und Premierminister Ousmane Sonko versuchen durch diese Ehrung, eine nationale Versöhnung zu besiegeln und zugleich die nostalgische Wählerschaft der Senegalesischen Demokratischen Partei (PDS) anzusprechen. Die Familie Wade wiederum, angeführt von Karim Wade aus seinem Exil in Katar, nutzt dieses Schaufenster, um ins Zentrum der politischen Bühne zurückzukehren. Schließlich sehen die alte liberale Garde und die religiösen Autoritäten in diesem hundertsten Geburtstag eine Gelegenheit, die Machtverhältnisse angesichts der radikalen Bruchbestrebungen des neuen Regimes zu stabilisieren.

Auf geopolitischer Ebene bekräftigt diese Feier die Rolle Dakars als Beispiel demokratischer Stabilität in Westafrika und sendet trotz der Spannungen innerhalb der Regierung ein Signal diplomatischer Kontinuität an internationale Partner. Wirtschaftlich wirkt der Einfluss Wades weiterhin auf die großen aktuellen Projekte, insbesondere in den Bereichen Energie und Verkehr. Dies erinnert daran, dass die unter seiner Führung eingeschlagenen politischen Richtungen noch immer die Attraktivität des Senegal für ausländische Investoren bestimmen. Gesellschaftlich soll das Ereignis die nationale Identität stärken, die Generationen um die Figur des „Baumeisters“ vereinen und zugleich die Ressentiments aus vergangenen politischen Krisen besänftigen.

Zwei Szenarien für die Zeit nach dem Jubiläum

Es bleibt abzuwarten, ob dieses hundertjährige Jubiläum tatsächlich zur Versöhnung beiträgt oder die liberale politische Maschine neu belebt. Einerseits könnten Bassirou Diomaye Faye und Ousmane Sonko das Erbe Wades vereinnahmen, um die PDS vor den Parlamentswahlen zu schwächen – trotz interner Spannungen. Andererseits könnte Karim Wade die Ehrung in eine gigantische politische Kundgebung verwandeln.

Wie ein Vertrauter der Bewegung And Sopi Thiès sagt:

„Abdoulaye Wade zu ehren, erinnert daran, dass Demokratie niemals endgültig gesichert ist; sie muss aufgebaut, verteidigt und von Generation zu Generation weitergegeben werden.“

Nun wartet man auf die Ankündigungen des Kulturministeriums, um klarer zu sehen. (Quelle: afrik.com)