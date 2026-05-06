Vor Ort-Bericht: Mali nach den Terroranschlägen

Während und nach der jüngsten Anschlagsserie in Mali waren drei Mitglieder des Netzwerks Afrique-Europe-Interact im Rahmen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Bamako, darunter *Olaf Bernau, Autor des o.a. Vor-Ort-Berichts, in dem er seine Eindrücke aus der Woche nach dem 25.04.2026 zusammenfasst.
Dieser bewusst vorläufige (Werkstatt-)Bericht geht er stärker in die Details und greift damit auch Fragen auf, die in der medialen Berichterstattung häufig zu kurz kommen. Bernaus Beobachtungen basieren auf zahlreichen Gesprächen mit Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten – darunter Angehörige der Zivilgesellschaft, Journalist:innen, Wissenschaftler:innen sowie (ehemalige) politische Entscheidungsträger:innen.
HIER der Bericht.
*Olaf Bernau veröffentlichte 2022 bei C.H. Beck das Buch „Brennpunkt Westafrika. Die Fluchtursachen und was Europa tun sollte“. Im Januar
2027 wird von ihm das Buch „Das Ende der Gewissheiten. Der Sahel und die Entzauberung der westlichen Weltordnung“ (Arbeitstitel) erscheinen – ebenfalls bei C.H. Beck.