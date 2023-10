Senegal: Im Koma – Ousmane Sonko zwischen Leben und Tod

Ousmane Sonko (Foto), der letzte Woche erneut in den Hungerstreik getreten war, befindet sich in einem tiefen Koma. Dies enthüllte sein Anwalt Ciré Clédor Ly. Er war am 28. Juli festgenommen und drei Tage später festgenommen worden. Am 31. Juli 2023, erhielt der Führer der Partei Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) nach einem persönlichen Gespräch mit dem Untersuchungsrichter seine Fahrkarte ins Gefängnis.

„Herr Sonko wurde verhaftet, weil er mit Gewalt das Mobiltelefon einer Gendarmeriebeamtin gestohlen und das Volk mit einer subversiven Botschaft in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen hatte, sich bereit zu halten“, erklärte Staatsanwalt Abdoul Karim Diop. Der Staatsanwalt hatte klargestellt, dass „diese Festnahme nichts mit dem ersten Verfahren zu tun hat, in dem er in Abwesenheit verurteilt wurde“.

Eine dritte Verurteilung für Sonko

Der Oppositionspolitiker wurde wegen folgender Delikte angeklagt: „Aufruf zum Aufstand. Angriff auf die Sicherheit des Staates. Vereinigung von Straftätern in Verbindung mit einer terroristischen Unternehmung. Verschwörung gegen die Autorität des Staates. Handlungen, die darauf abzielen, die öffentliche Sicherheit zu gefährden und schwere politische Unruhen und Diebstahl zu verursachen“. Vor diesem Urteil hatte der senegalesische Oppositionspolitiker zwei Verurteilungen erhalten.

Am 8. Mai hatte der Oppositionspolitiker sechs Monate Haft auf Bewährung erhalten. Dies geschah nach einem Berufungsverfahren wegen Verleumdung gegen den Minister Mame Mbaye Niang. Am 1. Juni wurde Sonko erneut in einer Sittenangelegenheit zu zwei Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Das Gericht verurteilte ihn wegen „Bestechung von Jugendlichen“ im Fall zwischen ihm und der Masseurin Adji Sarr.

Wiederaufnahme des Hungerstreiks

Seit Ende Juli befindet sich der Oppositionspolitiker im Gefängnis. Um gegen seine seiner Meinung nach „willkürliche“ Inhaftierung zu protestieren, war der Bürgermeister von Ziguinchor in den Hungerstreik getreten. Mitte August wurde Sonko auf die Intensivstation eingeliefert. Sein Anwalt, Maître Ciré Clédor Ly, war zu gereist und hatte enthüllt, dass sein Mandant am Tropf hing. „Er war zu schwach, um die Nahrungsaufnahme zu verweigern“.

Der Anwalt des Oppositionspolitikers hatte jedoch gewarnt, dass sein Mandant „seinen Hungerstreik wieder aufnehmen will, um seine Freilassung zu fordern“. Anfang September beendete der Oppositionspolitiker seinen Hungerstreik, nachdem mehrere religiöse Persönlichkeiten aus dem Senegal interveniert hatten. Bis zum Dienstag, den 17. Oktober, als er die Wiederaufnahme seines Streiks ankündigte, um die Justiz seines Landes zu zwingen, ihn freizulassen.

Sonko „ist in ein tiefes Koma gefallen“.

„Ich fordere Sie heute mehr denn je zu mehr Engagement, Entschlossenheit und Solidarität gegenüber dieser Diktatur auf, der nur noch weniger als fünf Monate bleiben. Ich erinnere Sie daher an unser verfassungsmäßiges Recht auf Widerstand… Was uns betrifft, so können wir nur auf die Mittel des Widerstands zurückgreifen, die unsere derzeitige Situation zulässt. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, meinen Hungerstreik wieder aufzunehmen“, erklärte er.

Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch rapide. „Die Situation von Herrn Ousmane Sonko ist alarmierend und sein Gesundheitszustand verschlechtert sich in besorgniserregender Weise. Er ist am Montag, dem 23. Oktober 2023, in ein tiefes Koma gefallen, was selbst den Krankenhausdienst überrascht hat und die Bedenken bestätigt, die ich nach meinem Besuch am Vortag geäußert hatte“, sagte Rechtsanwalt Ciré Clédor Ly.

Macky Sall und die internationale Gemeinschaft gefordert

„Sonkos Anwalt warnte: „Das Unumkehrbare kann jederzeit eintreten. „Ich appelliere feierlich an den Präsidenten der Republik und den Justizminister, die über die Befugnisse verfügen, Hebel in Bewegung zu setzen, die die Gewaltenteilung nicht untergraben und die mit den bürgerlichen Rechten der Person, die durch internationale Menschenrechtsinstrumente garantiert und geschützt werden, in Einklang stehen“, so der Anwalt weiter. Ly appellierte auch an die internationale Gemeinschaft und forderte sie auf, „alles zu tun, was Abkommen und Freundschaftsbande ihnen erlauben, damit das Unumkehrbare nicht eintritt“. (Quelle: afrik.com)