Senegal/Lukrative Ölverträge: Transparency International fordert Untersuchung der Korruption

In sechs Gerichtsbarkeiten wurden Beschwerden eingereicht: Die Behörden von mindestens sechs Ländern sollten eine Untersuchung verdächtiger Transaktionen im Zusammenhang mit zwei großen Ölblöcken vor der Küste Senegals einleiten, erklärte Transparency International heute. Angesichts des offensichtlichen Widerwillens der senegalesischen Behörden, eine gründliche Untersuchung durchzuführen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, sei es von entscheidender Bedeutung, dass die verfügbaren Informationen rasch von den Behörden der Länder geprüft werden, die für diesen Fall zuständig sind: Australien, Rumänien, Malaysia, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

2019 enthüllten unabhängige Untersuchungen des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und von BBC Africa Eye bislang unbekannte Details rund um den Verkauf der Konzessionsrechte für die Offshore-Blöcke Deep St. Louis und Deep Cayar vor der Küste Senegals im Jahr 2012. Die Enthüllungen belasten den derzeitigen Präsidenten Senegals, Macky Sall, seinen Bruder, Aliou Sall, und den Sohn des ehemaligen Präsidenten.

Die Berichte beschuldigen den umstrittenen rumänisch-australischen Geschäftsmann Frank Timis, senegalesische Beamte bestochen zu haben, um Zugang zu lukrativen Öl- und Gasreserven zu extrem günstigen Bedingungen zu erhalten. Denselben Berichten zufolge soll sein Geschäftspartner Eddie Wong, der Pässe aus Malaysia und Singapur besitzt, einige dieser Verbindungen ermöglicht haben und zum Zeitpunkt des Verkaufs gekommen sein, um Timis‘ Unternehmen zu vertreten. Timis bestritt jegliche strafbare Handlung.

Die Veröffentlichung dieser Untersuchungen führte zu Demonstrationen in Senegal. Als Reaktion auf den öffentlichen Druck trat der Bruder des Präsidenten, Aliou Sall, von seinen öffentlichen Ämtern zurück, wies jedoch die Behauptungen zurück, er habe geheime Zahlungen erhalten. Die Untersuchung der Rolle von Aliou Sall endete im Dezember 2020 mit einer Einstellung des Verfahrens.

Da die Korruptionsvorwürfe nicht geklärt sind, müssen die Behörden in anderen Ländern, die von dem Fall betroffen sind, unbedingt handeln, sagt Transparency: „Die Senegalesen verdienen Transparenz und Integrität im Umgang mit ihren natürlichen Ressourcen. Diese Öl- und Gasreserven haben das Potenzial, den Senegal zu verändern und Millionen von Menschen aus der Armut zu befreien. Und doch wurden sie an einen verurteilten Straftäter verkauft, der die Gemeinden und Investoren wiederholt belogen haben soll, während er sich auf dubiose Geschäftsabschlüsse mit Regierungsbeamten einließ“, sagte Birahim Seck, Koordinator des Forum Civil, der nationalen Sektion von Transparency International im Senegal.

Die Enthüllungen der Journalisten beschreiben detailliert die Geschichte, die zum Verkauf der Konzessionen an das US-amerikanische Unternehmen Kosmos Energy und den britischen Multi BP geführt hat. Beide behaupten, angemessene Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt zu haben. Die von Transparency International untersuchten Dokumente legen nahe, dass diese Unternehmen hätten wissen müssen, dass sie sich auf Geschäfte einlassen, die mit zahlreichen Korruptionsrisiken behaftet sind.

Transparency International hat die verfügbaren Informationen den Behörden in Australien, Rumänien, Malaysia, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA zur Verfügung gestellt.

„Der senegalesischen Öffentlichkeit entgehen Milliarden potenzieller Lizenzgebühren aus den natürlichen Ressourcen, die ihr gehören“, sagte Ádám Földes, Rechtsberater bei Transparency International. „Nur durch die Einleitung von Ermittlungen in anderen Rechtsordnungen können sie die Gerechtigkeit erlangen, die sie verdienen.“

In den USA beispielsweise hat Transparency International das Justizministerium und die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) aufgefordert, festzustellen, ob Kosmos Energy und BP gegen den Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) verstoßen haben, der es in den USA börsennotierten Unternehmen untersagt, Bestechungsgelder an ausländische Amtsträger zu zahlen.

Der Fall dürfte den US-Kongress auch dazu veranlassen, hart gegen die „Nachfrage“ nach Bestechung ausländischer Beamter vorzugehen, indem er das Gesetz zur Verhinderung von Erpressung im Ausland (Foreign Extortion Prevention Act, FEPA) verabschiedet. Das FEPA würde die Forderung oder Annahme von Bestechungsgeldern durch einen ausländischen Beamten, die sich wesentlich auf den US-Handel auswirken, zu einem Verbrechen machen. (Transparency International, Grafik: Zelandia auf Pixabay)