Senegal: Macky Sall kandidiert nicht – nicht alle sind begeistert

Unmittelbar nach der gestrigen Bekanntgabe der Entscheidung des senegalesischen Staatspräsidenten, bei den Präsidentschaftswahlen 2024 nicht anzutreten, werden in allen Straßen Dakars Kommentare abgegeben. Und während einige Senegalesen den Staatschef beglückwünschen, sind andere der Meinung, dies sei kein Verdienst.

Doudou sitzt auf seinem Stuhl vor seinem Haus und freut sich über die Entscheidung, die Macky Sall gestern Abend in seiner Rede an die Nation getroffen hat. „Das ist großartig. Es ist das, was man von ihm erwartet hat, und ich denke, es ist das, was normal ist. Er hat sich gut an die Verfassung gehalten. Ich bin jedenfalls wirklich zufrieden mit der Größe, die er gezeigt hat“, sagte er mit einem breiten Lächeln.

Nicht weit von ihm entfernt trafen wir Oumar Ball vor einem Geschäft, umgeben von einem Dutzend junger Leute, die die Botschaft des Staatschefs diskutieten. Der 26-Jährige befürwortet die Nachricht trotz seiner Mitgliedschaft in der Oppositionspartei Pastef: „Das ist eine weise Entscheidung. Er hat getan, was getan werden musste. Wir brauchten Frieden, und der konnte nur durch diese Entscheidung des Präsidenten eintreten, nämlich nicht für seine Nachfolge zu kandidieren. Wir können ihm also nur applaudieren und ihm gratulieren, denn eine andere Entscheidung hätte das Land bluten lassen“, sagt er.

Mit einer Tasse Tee in der Hand stimmt Kanouté zu, wenn auch mit einem Stich im Herzen. „Ich bin zufrieden, aber nur widerwillig. Wir hätten uns gewünscht, dass er kandidiert und wir ihn wieder wählen“.

Im Gegensatz zu seinen Freunden ist der Student Lamine Samb der Meinung, dass Macky Sall nicht zu beglückwünschen ist. „Er hat nur das Gesetz angewendet. Er hat uns keinen Gefallen getan. Daher verdient er kein Lob. Er hatte keine Wahl. Es hieß, entweder mit Applaus durch die Vordertür zu gehen oder das Volk würde ihn an den Wahlurnen rausschmeißen“, sagt er. (Quelle: seneweb; Foto: UNO)