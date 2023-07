Senegal/Salls Verzicht auf dritte Amtszeit: Reaktionen afrikanischer Staats- und Regierungschefs

Er werde 2024 nicht erneut kandidieren, erklärte der senegalesische Staatschef Macky Saller in einer Rede am Montag und setzte damit den Gerüchten ein Ende, dass er für eine dritte Amtszeit kandidieren würde. Die Bekanntgabe dieser Entscheidung hat verschiedene Reaktionen auf dem gesamten Kontinent hervorgerufen. Hier einige Kommentare:

Unmittelbar nach der mit Spannung erwarteten Rede von Macky Sall am 3. Juli 2023 begrüßte der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, das Engagement des senegalesischen Präsidenten und sagte, dass es sich um eine „weise und heilsame Entscheidung“ handele. „Ich bewundere den großen Staatsmann, der er ist, dafür, dass er das höchste Interesse Senegals in den Vordergrund gestellt hat und so das senegalesische Demokratiemodell, auf das Afrika stolz ist, bewahrt hat“, sagte er.

Der nigrische Staatschef Mohamed Bazoum war ebenfalls einer der ersten Staatsmänner der Subregion, der sich zu dem berühmten Versprechen des senegalesischen Präsidenten äußerte. „Ich begrüße die Ankündigung, die Präsident Macky Sall aus dem Senegal heute Abend gemacht hat. Ich hoffe, dass diese wohlüberlegte Entscheidung das politische Klima in diesem Bruderland endgültig beruhigen wird“, twitterte Bazoum.

Umaro Mokhtar Sissoco Embalo, der amtierende Präsident der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS), gab an, dass er nach der Rede, die seit gestern für Schlagzeilen sorgt, ein langes Telefongespräch mit seinem senegalesischen Amtskollegen geführt habe. „Ich begrüße mit Stolz seine mutige Entscheidung als großer Staatsmann. Für den Nachfolger von Macky Sall wird es schwierig sein, ihn zu ersetzen. Ich wünsche dem senegalesischen Volk, dass es auf dem Weg des Friedens und des Fortschritts weitergeht“, sagte der Präsident von Guinea-Bissau.

Das Thema sorgt immer wieder für Schlagzeilen, zumal man davon ausging, dass Sall die Verfassungsänderungen als Vorwand nutzen würde, um seinen Verbleib im höchsten Amt seines Landes zu verlängern, wie es in anderen Ländern der Subregion wie Togo und der Elfenbeinküste der Fall war.

Während der Verzicht auf eine dritte Amtszeit des Präsidenten von manchen begrüßt wird, sind andere der Ansicht, dass Sall ihn früher hätte bekannt geben können, um die Verluste an Menschenleben zu vermeiden, die im Senegal bei den Protesten gegen diesen vermeintlichen Plan zu verzeichnen waren. (Quelle: icilomé)