Senegal: Nach den Gewalttaten an der Universität Cheikh-Anta-Diop bemühen sich die Behörden um Deeskalation

Am Tag nach den Gewaltaktionen, bei denen auf dem Sozialcampus der Universität Cheikh-Anta-Diop in Dakar ein Mensch ums Leben kam, haben die senegalesischen Minister für Justiz, Inneres und Hochschulwesen Stellung bezogen und ihre Sicht der Ereignisse dargelegt. Sie sprachen von einer Tragödie und räumten Gewalt sowohl in den Reihen der Studierenden als auch der Sicherheitskräfte ein. Zugleich rechtfertigten sie jedoch den Polizeieinsatz mit der Radikalisierung der laufenden Protestbewegung, berichtet RFI.

Nach den Ausschreitungen an der Universität Cheikh-Anta-Diop in Dakar beschlossen die Behörden, den Sozialcampus bis auf Weiteres zu schließen. Die Studierenden wurden damit gezwungen, in ihre Familien in allen Teilen des Landes zurückzukehren.

Einen Tag nach den Gewalttaten, die den Sozialcampus der Universität Cheikh-Anta-Diop (UCAD) in Dakar erschütterten und den Tod eines Studenten der Zahnchirurgie zur Folge hatten, meldete sich die senegalesische Regierung am Dienstag, dem 10. Februar, zu Wort, um ihre Sicht der Ereignisse darzulegen. Während sie von einer Tragödie sprach und Gewalt sowohl seitens der Studierenden als auch der Polizei anerkannte – „nichts kann einen Todesfall an einer Universität rechtfertigen“, erklärte Justizministerin Yassine Fall, die zugleich ankündigte, dass die Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung des Todes von Abdoulaye Ba befasst worden sei –, hielten die anwesenden Minister dennoch daran fest, das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte zu rechtfertigen. Dieses sei ihrer Ansicht nach insbesondere durch die zunehmende Radikalisierung der Bewegung zu erklären.

„Wir haben Hinweise erhalten, dass bestimmte Personen Infrastrukturen angreifen wollten. Die Mensa und das zentrale Restaurant wurden tatsächlich gegen 7 Uhr morgens Ziel von Zerstörungen. Als Verantwortlicher für die öffentliche Sicherheit hatten wir daher die zwingende Pflicht, diesen Ereignissen zuvorzukommen“, erklärte Innenminister Bamba Cissé. Seinen Angaben zufolge sei diese präventive Maßnahme umso notwendiger gewesen, als in den Zimmern einiger Studierender Waffen und Tränengasgranaten gefunden worden seien.

Was die ausstehenden Stipendienzahlungen betrifft, die den Konflikt zwischen Studierenden und Behörden ausgelöst hatten, sprach Hochschulminister Daouda Ngom von einem Missverständnis. Er erklärte, die Situation sei auf einen bloßen Systemwechsel zurückzuführen, mit dem Ziel, den akademischen Kalender an den Zeitplan für die Auszahlung der Stipendien anzugleichen. Gleichzeitig stellte er die Legitimität einiger studentischer Führungspersönlichkeiten infrage. „Einer der bekanntesten Vertreter innerhalb des Kollektivs der Amicales der UCAD ist zum Beispiel 31 Jahre alt und hat seinen Master noch nicht abgeschlossen … Er ist seit 2016 an der UCAD, also seit zehn Jahren!“, sagte er und betonte zudem, dass „einige studentische Führungskräfte äußeren, insbesondere politischen Einflüssen ausgesetzt sind“.

„Die Behörden müssen Verantwortung übernehmen“

Auf diese Erklärungen ließen Reaktionen nicht lange auf sich warten. Das Kollektiv der Amicales der UCAD kündigte beispielsweise an, wegen des Todes von Abdoulaye Ba Anzeige gegen die senegalesischen Behörden zu erstatten. „Die Behörden müssen Verantwortung übernehmen: Sie müssen die Errungenschaften der Studierenden bewahren und ihre Reformen nicht auf brutale Weise durchsetzen. Wir fordern sie daher auf, ihre Haltung zu überdenken und die Vertreter der Studierenden zu einem konstruktiven Dialog einzuladen, damit wir die Reformen gemeinsam und abgestimmt umsetzen können“, erklärte seinerseits Amadou Ba, Präsident der Koordination der Studierenden von Saint-Louis.

Bislang hat sich die Regierung darauf beschränkt, den Sozialcampus der Universität bis auf Weiteres zu schließen. Die Folge: Die Studierenden waren gezwungen, ihre Sachen zu packen und den Campus zu verlassen, um zu ihren Familien zurückzukehren, die teilweise sehr weit entfernt leben – ohne zu wissen, wie die Fortsetzung des Unterrichts gewährleistet werden soll.

„Wir fahren traurig nach Hause“, berichtet Amadou Diallo, der dank eines von einem Spender aus der Region bereitgestellten Busses nach Tambacounda zurückkehren muss, mehr als 500 Kilometer entfernt. „Diese Entscheidung stört mich sehr, weil wir mitten in den Vorbereitungen für die Prüfungen im Februar waren. Ich war gerade am Lernen. Jetzt ist alles unterbrochen“, ärgert sich Moctar, der mit drei Koffern zu seinen Füßen nach einem Motorrad sucht, um in die Vororte der Hauptstadt zurückzukehren. Ein anderer schließlich verhehlt seine Enttäuschung über die Behörden nicht, die mit Versprechen des Wandels an die Macht gekommen waren: „Was die Verantwortlichen am Montag getan haben, ist wirklich beklagenswert. Sie sind schlimmer als Macky Sall, denn sie hatten versprochen, uns zu schützen.“