Senegal: Oppositionspolitiker Ousmane Sonko, „ausreichend genesen“, nach dreimonatigem Krankenhausaufenthalt ins Gefängnis verlegt

Ousmane Sonko, der sich seit dem 6. August im Krankenhaus befand, nachdem er am 30. Juli in den Hungerstreik getreten war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Gefängnis Cap Manuel im Zentrum von Dakar verlegt. Seine Anwälte prangern an, dass sie von dieser Entscheidung nicht benachrichtigt worden waren, berichtet RFI.

Der Oppositionspolitiker, der darum gebeten habe, „wieder ins Gefängnis zurückkehren zu dürfen“, war Ende Oktober für einige Tage auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Gesundheitszustand hatte sich nach der Wiederaufnahme seines Hungerstreiks verschlechtert. Seitdem gab es – abgesehen von einem alarmierenden Gesundheitszeugnis, das in die Presse gelangt war und zu einer Untersuchung geführt hatte – keine offiziellen Nachrichten über Ousmane Sonkos Gesundheitszustand.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 14. November, wurde der Oppositionspolitiker schließlich in ein Gefängnis im Stadtzentrum verlegt. Laut einer der Gefängnisverwaltung nahestehenden Quelle war Ousmane Sonko, nachdem er „seinen Hungerstreik beendet“ hatte, „ausreichend genesen, um ins Gefängnis zurückzukehren“. Seine Anwälte kritisieren jedoch, dass sie nicht benachrichtigt worden waren. Dasselbe gilt für seinen Arzt. Sie sprechen in einer Erklärung von „Arroganz der Behörden“.

Das Anwaltskollektiv, das Ousmane Sonko verteidigt, fordert weiterhin seine sofortige Freilassung, da seine Inhaftierung ihrer Meinung nach politisch motiviert sei.

Am Freitag wird der Oberste Gerichtshof darüber entscheiden, ob die Streichung Ousmane Sonkos von den Wählerlisten rechtmäßig ist oder nicht. Eine Entscheidung, die dem Präsidentschaftskandidaten endgültig den Weg ebnen oder versperren könnte.

In einer am späten gestrigen Abend veröffentlichten Erklärung bestätigte die Gefängnisverwaltung, dass Ousmane Sonko die Intensivstation des Krankenhauses auf ärztliche Anordnung hin verlassen habe und dass seine Verlegung in das Gefängnis von Cap Manuel „ebenfalls auf eine Empfehlung seines behandelnden Arztes“ zurückzuführen sei.