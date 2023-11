Lesetipp/evangelisch.de: Oppositioneller in Simbabwe tot aufgefunden

In Simbabwe ist der Aktivist und Pastor Tapfumaneyi Masaya tot aufgefunden worden. Die Polizei habe eine zunächst nicht identifizierbare Leiche in einem Krankenhaus abgeliefert, erklärte Masayas Partei „Bürgerkoalition für einen Wandel“ (CCC) am Montagabend. Parteimitglieder hätten daraufhin auf der Polizeiwache in der Gegend des Fundortes Parteiaccessoires gefunden, die der Oppositionelle am Samstag vor seinem Verschwinden getragen habe. Der Geistliche wurde demnach während einer Wahlkampfveranstaltung von bewaffneten Sicherheitskräften entführt.

Im Dezember wird die Parlamentswahl von August in einigen Bezirken des südafrikanischen Landes wiederholt.

