Senegal: Über 250 Migranten aus einem „Nachbarland“ vor Dakar von der Marine gerettet

Die senegalesische Marine hat am vergangenen Montag 259 Migranten gerettet, die aus einem „Nachbarland“ aufgebrochen waren, teilten die Behörden auf dem sozialen Netzwerk X mit. In den vergangenen Monaten erfolgten die Abfahrten in Richtung der spanischen Kanaren immer weiter südlich – aus Guinea und Gambia –, um den verstärkten Kontrollen in Senegal, Mauretanien und Marokko zu entgehen. Doch diese Route verlängert die Überfahrt und erhöht die Risiken auf dem Atlantik.
Am Montag, dem 22. September, retteten die senegalesischen Behörden 259 Migranten rund 100 Kilometer vor der Küste Dakars, teilte die Marine auf X mit. Sie „wurden auf der Marinestation Amiral Faye Gassama [in Dakar, Anm. d. Red.] an Land gebracht und den zuständigen Behörden übergeben“, hieß es weiter. Die Migranten seien aus einem „Nachbarland“ aufgebrochen, ohne nähere Angaben zu machen.
In der Woche zuvor hatte ein senegalesischer Fischer 112 Menschen vor der Küste von Dakar gerettet, deren Boot manövrierunfähig war. Das Boot war in Gambia gestartet und hatte keinen Motor mehr. Laut dem Fischer hatte der Kapitän das Boot verlassen und die über hundert Migranten an Bord ihrem Schicksal überlassen.
Abfahrten aus Gambia und Guinea nehmen zu
Seit mehreren Monaten wagen immer mehr Migranten, die die Kanaren erreichen wollen, die Überfahrt von Guinea oder Gambia aus. „Diese jüngste Verlagerung ist auf die Schließung anderer Migrationsrouten zurückzuführen: die marokkanische Route schon seit einiger Zeit, und neuerdings auch die aus Mauretanien und sogar aus Senegal, da die Küstenkontrollen verschärft wurden“, erklärte Delphine Perrin, Expertin für afrikanische Migrationspolitik.
Zwischen Januar und April 2025 wurden in Mauretanien mehr als 30.000 Migranten aufgegriffen. In nur vier Monaten wurden dort außerdem 88 Schleusernetzwerke zerschlagen. Nouakchott verstärkt seine Bemühungen, irreguläre Migration zu bekämpfen. Seit Jahresbeginn verfolgt Mauretanien eine strengere Migrationspolitik, was zu mehr Verhaftungen geführt hat und ein Klima der Angst im Land entstehen ließ.
Auch der Senegal hat im ersten Quartal 2025 über 1.900 „Personen, die versuchten, zur See aufzubrechen, die Mehrheit davon Ausländer“ festgenommen, berichtete Anfang September das Interministerielle Komitee zur Bekämpfung irregulärer Migration (CILMI). Außerdem wurden 32 Pirogen beschlagnahmt und 74 Verdächtige, mutmaßliche Schleuser, festgenommen und der Justiz überstellt. Im vergangenen Jahr hatte Dakar mehr als 5.000 Menschen abgefangen, die illegal nach Europa ausreisen wollten.
Eine riskante Überfahrt
Doch die Abfahrt aus Gambia oder Guinea vervielfacht die Risiken auf See. „Die Fahrten über den Atlantik sind schon von Natur aus gefährlich. Die Entfernung ist beträchtlich – man braucht zwischen vier und sieben Tage Überfahrt, wenn alles gut geht, um die spanischen Inseln zu erreichen. Das erhöht das Risiko, auf See die Orientierung zu verlieren, zu kentern oder an Hunger, Durst oder Erschöpfung zu sterben. Hinzu kommt, dass das Verhalten der Schleuser das Risiko noch steigern kann“, sagt Delphine Perrin. Hilfsorganisationen warnen regelmäßig vor den sogenannten „Geisterbooten“, die auf See treiben und spurlos verschwinden.
Auf dem weiten Atlantik können Pirogen Tausende Kilometer weit abgetrieben werden, bis vor die Küste Amerikas. Anfang Juni wurde ein Boot mit 14 verwesten Leichen afrikanischer Migranten nahe Venezuela entdeckt. Die Menschen waren auf der Überfahrt an Dehydrierung und Hunger gestorben. Im Mai entdeckte die Polizei von St. Vincent und den Grenadinen die Überreste von 11 Menschen und eine Holzpiroge an der Karibikküste. Bereits im Januar 2025 hatten die Behörden von St. Kitts und Nevis, dem kleinsten Staat der Karibik, ein Boot mit 19 stark verwesten Leichen an Bord gefunden.
Nach Angaben der NGO Caminando Fronteras sind 2024 insgesamt 10.457 Migranten auf den Routen nach Spanien gestorben oder verschwunden – das entspricht einem Durchschnitt von 30 Toten oder Vermissten pro Tag. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 wurden bereits 1.865 Todesopfer auf dem Weg nach Spanien gezählt, davon fast 1.500 auf der Route zu den Kanaren. (Quelle: infomigrants)