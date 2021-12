Sexueller Missbrauch im gabunischen Fußball: Verhaftung des beschuldigten Trainers

Der Skandal im gabunischen Fußball geht weiter: Patrick Assoumou Eyi wurde am 20. Dezember von der Polizei in Ntoum, etwa 40 km von der Hauptstadt Libreville entfernt, festgenommen, als er versuchte, ins Landesinnere zu fliehen. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Der Trainer, der sich am Montagmorgen kurz vor seiner Festnahme äußerte, spricht von einem abgekarteten Spiel, einem „Komplott“, um seiner Person zu schaden.

Laut Romain Molina, einem der Journalisten, die für den Artikel im Guardian verantwortlich sind, handelt es sich jedoch um den „größten Pädophilie-Fall in der Geschichte des Fußballs“.

„Die Büchse der Pandora!“, titelte die Wochenzeitung Gabon Matin am Montag, den 20. Dezember. Für die Gabuner stellt die Affäre ein offenes Geheimnis dar. Man ist gespannt, ob er sich schuldig erklären und vor allen Dingen mögliche Komplizen anzeigen wird.