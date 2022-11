Sieben westafrikanische Staaten wollen ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Dschihadismus verstärken

Sieben westafrikanische Staaten begannen am Donnerstag, den 17. November, in Accra ein Treffen, um ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Ausbreitung dschihadistischer Gewalt von der Sahelzone bis zur Küste des Golfs von Guinea zu verstärken. Das Treffen diente der Vorbereitung eines Ministertreffens der Länder der Accra-Initiative, das kommende Woche an einem noch nicht veröffentlichten Termin stattfinden soll.

An dem 2017 ins Leben gerufenen Forum sind Benin, Burkina Faso, die Elfenbeinküste, Ghana und Togo beteiligt. Mali und Niger haben sich ihm als Beobachter angeschlossen.

Die Zusammenarbeit ist notwendiger denn je, da die Bedrohung durch gewalttätigen Extremismus „weiter verbreitet ist als bisher angenommen und Grenzen überschreitet“, sagte der ghanaische Minister für nationale Sicherheit am Donnerstag und stellte fest, dass sich „die Bedrohungslandschaft ständig verändert“.

Die dschihadistische Gewalt in der Sahelzone begann 2012 in Mali und forderte Tausende von Todesopfern und Millionen von Vertriebenen, breitete sich jedoch auf die Nachbarländer Burkina Faso und Niger aus und bedroht nun auch die Staaten am Golf von Guinea.

So sehen sich Benin, die Elfenbeinküste, Ghana und Togo der Bedrohung durch Kämpfer des Islamischen Staates (IS) und der Al-Qaida ausgesetzt, die sich in Niger und Burkina Faso angesiedelt haben und nun vermehrt Angriffe auf ihr Staatsgebiet verüben. Zudem wächst die Besorgnis über mögliche lokale Rekrutierungen innerhalb dieser Länder. (Quelle: africanmanager)