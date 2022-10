So hilft die Bundeswehr in Mali

Zivil-militärische Zusammenarbeit, Beobachtung und Beratung sind ein wichtiger Teil der Aufgaben der deutschen Blauhelme bei der UN-Mission MINUSMA in Mali. Hierbei stehen die Soldatinnen und Soldaten häufig in direktem Kontakt mit ortsansässigen und lokalen Einrichtungen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Stimmungslage in der Bevölkerung.

Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in eine umfassende Lagebewertung ein. Stetige Präsenz vor Ort und gemeinsame Projekte oder Hilfsleistungen bauen ein wichtiges Vertrauensverhältnis auf. Das alles trägt maßgeblich dazu bei, Mali mittel- und langfristig zu stabilisieren – das Kernziel dieser UN-Mission. Doch bei der Zusammenarbeit mit örtlichen Interessenvertretungen muss zwischen unterschiedlichen Akteuren unterschieden werden. In der Regel greifen hier die Fachbereiche zivil-militärische Zusammenarbeit (englisch Civil Military Cooperation, kurz: CIMIC), Interkulturelle Einsatzberatung (IEB) und Operative Kommunikation (OpKom) wie Zahnräder ineinander.

Analyse des Informationsumfeldes

Im Einsatz schafft das Team OpKom die Grundlage für eine zielgerichtete Arbeit mit der ortsansässigen Bevölkerung. Fortlaufend werden aus einem breiten Spektrum verschiedene malische Medien analysiert. Bei der Auswertung differenziert das Fachpersonal zwischen der Situation im gesamten Land und dem näheren Bereich rund um Gao. „Das ist wichtig, da sich die Menschen in Gao überwiegend über das Radio informieren“, erklärt Hauptmann Daniel E., Leiter des Teams. „In der Hauptstadt Bamako hingegen sind die Medien breiter gefächert. Der Zugang zu Informationen und somit zu unterschiedlichen Quellen ist dort vielschichtiger. Grundsätzlich ist es möglich, dass die Bundeswehr in Gao anders wahrgenommen wird als im Rest des Landes.“ Ziel der Analysen ist die Bewertung, ob die malische Gesellschaft MINUSMAMultidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali weiterhin positiv wahrnimmt oder es zu Veränderungen im Meinungsbild kommt. Dieser Prozess bildet die Grundlage für weitere Planungen und Folgerungen in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sowie für die Beratung der Kontingentführung.

Interkultureller Einsatzberater: ein wandelndes Lexikon …

