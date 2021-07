Steuertransparenz: 16 afrikanische Länder mit Vorbildcharakter

Von 141 Ländern weltweit erfüllen 16 afrikanische Länder die von Washington festgelegten Mindestanforderungen an die steuerliche Transparenz. Die Côte d‘Ivoire, Togo und Burkina Faso gehören zu den Ländern, die die Mindestanforderungen für fiskalische Transparenz erfüllen, so das US-Außenministerium in seinem Bericht über fiskalische Transparenz 2021.

Diese drei Länder sind die einzigen in der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion, die in die erste Kategorie der Klassifizierung fallen, die Länder umfasst, die regelmäßig verlässliche und zugängliche Budgets und Finanzdokumente veröffentlichen. Insgesamt sind 16 afrikanische Länder in dieser Gruppe enthalten, darunter sieben aus der ECOWAS. Neben den bereits genannten Ländern sind dies Botswana, Kap Verde, Gambia, Ghana, Kenia, Mauritius, Marokko, Namibia, Nigeria, Seychellen, Südafrika, Tunesien und Uganda.

Diese Klassifizierung verdeutlicht die Bemühungen afrikanischer Staaten, ihre fiskalische Transparenz im Zuge der Bereinigung ihrer öffentlichen Ausgaben und der Korruptionsbekämpfung zu verbessern. In dieser Hinsicht haben zwei Länder, Nigeria und Gambia, bedeutende Fortschritte gemacht, indem sie in diesem Jahr in die Kategorie der Länder aufgenommen wurden, die die Mindestanforderungen an die steuerliche Transparenz erfüllen.

Zusätzlich zu dieser Kategorie wurden von Washington zwei weitere Kategorien gebildet, nämlich die Gruppe der Länder, die signifikante Fortschritte gemacht haben, und die Gruppe derjenigen, die keine signifikanten Fortschritte bei der fiskalischen Transparenz gemacht haben. 12 afrikanische Länder, darunter zwei aus der UEMOA (Benin, Guinea), gehören zur zweiten Gruppe und 25 Länder zur dritten Gruppe.

Dieser Jahresbericht, der 141 Länder berücksichtigt, stellt jedoch keine Bewertung der Korruption dar, auch wenn er die Niveaus der steuerlichen Transparenz nach der Zugänglichkeit und Zuverlässigkeit der öffentlichen Steuerdokumente klassifiziert.

Nach Angaben des US-Außenministeriums „bedeutet die Feststellung, dass eine Regierung ‚die Mindestanforderungen an die fiskalische Transparenz nicht erfüllt‘, nicht unbedingt, dass es innerhalb der Regierung erhebliche Korruption gibt, und fügte hinzu: „Ebenso spiegelt die Feststellung, dass eine Regierung ‚Mindestanforderungen an die fiskalische Transparenz‘ erfüllt, nicht notwendigerweise ein geringes Maß an Korruption wider. (Quelle: adiac-congo, Bild: mohamed-hassan/Pixabay)