Sudan: Gouverneur von West-Darfur entführt und ermordet, Paramilitärs beschuldigt

Während die Kämpfe zwischen der Armee und den Rapid Support Forces in Khartum und in den sudanesischen Provinzen eskalieren, sorgte am Mittwoch ein Mord in West-Darfur für besondere Empörung: der Gouverneur des Bundesstaates, Khamis Abdallah Abaker. Er war in El-Geneina von bewaffneten Männern festgenommen worden, kurz nachdem er einem Fernsehsender ein Interview gegeben hatte, in dem er die Gewalt in seiner Provinz durch die Streitkräfte von General Hemedti und „arabische Milizen“ als „Völkermord“ bezeichnete, berichtet der französische Sender RFI.

Kurz nach seinem Interview auf al-Hadath TV am Mittwoch wurde der Gouverneur von West-Darfur gefilmt, als er sich in den Händen von Männern in Uniform befand. Unter diesen befand sich auch der örtliche Kommandeur der Rapid Support Forces. Einige Stunden später wurde ein weiteres Video veröffentlicht, auf dem sein verstümmelter Leichnam zu sehen war.

Die sudanesische Armee verurteilte seine Ermordung sofort „auf das Schärfste“, wie es in einer Erklärung hieß, und beschuldigte direkt ihre Feinde von den Rapid Support Forces (RSF), ihn „entführt und ermordet“ zu haben: „Dieses monströse Verhalten“, so die Armee, „fügt den barbarischen Verbrechen, die sie gegen das sudanesische Volk begangen haben, ein neues Kapitel hinzu“.

Die Rapid Support Forces ihrerseits bestreiten jegliche Beteiligung. In einer am Donnerstagmorgen veröffentlichten Erklärung heißt es, Khamis Abdallah Abaker sei von „Gesetzlosen“ aus „Stammesmilizen“ hingerichtet worden, nachdem er von ihren Kräften in ihrem Hauptquartier „in Sicherheit“ gebracht worden sei, das dann von den Mördern gestürmt worden sei.

Die UN-Mission im Sudan verurteilte „diese abscheuliche Tat aufs Schärfste“. Die von Volker Perthes geleitete Integrierte Mission der Vereinten Nationen zur Unterstützung des Übergangs im Sudan (UNMATS) erinnerte schließlich daran, dass „überzeugende Zeugenaussagen die Tat den arabischen Milizen und den Rapid Support Forces zuschreiben“. Dies gilt trotz des Dementis der FSR.