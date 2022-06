Südafrika: Boxer stirbt nach Kampf

Der südafrikanische Boxer Simiso Buthelezi starb am Dienstag im Krankenhaus King Edward VIII in Durban, Südafrika, nachdem er in ein künstliches Koma versetzt worden war, wie die Organisation Boxing South Africa mitteilte. Leichtgewicht Buthelezi hatte während seines Kampfes um den WBF All Africa-Titel am vergangenen Wochenende mit dem Rücken zu seinem Gegner „Schattenboxen“ betrieben.

Buthelezi befand sich am Sonntag in der letzten Minute eines 10-Runden-Kampfes um den WBA-Titel im Leichtgewicht gegen Siphesihle Mntungwa, als er zum Angriff überging und sein Gegner nach hinten zwischen die Seile fiel.

Buthelezi, der während des größten Teils des Kampfes nicht getroffen wurde, drehte Mntungwa dann den Rücken zu und begann mit Schattenboxen in Richtung Ringecke. Der Ringrichter Elroy Marshall brach daraufhin den Kampf schnell ab und rief den Notarzt.

Buthelezi, der vor kurzem seinen Abschluss in Botanik und Zoologie gemacht hatte, wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation ins Koma versetzt. Die Ärzte gaben an, dass eine Hirnblutung die Ursache für seinen Zustand war.