Südafrika: Der lukrative Mopane-Raupen-Markt

In Südafrika sind Mopane-Raupen ein Grundnahrungsmittel in ländlichen Gebieten und gelten als Delikatesse. Eine Studie der Universität KwaZulu-Natal aus dem Jahr 2021 über die Rolle von essbaren Insekten in ländlichen Gebieten zeigt, dass der Verkauf dieser Raupen in Südafrika ein Einkommen von etwa 39 bis 59 Millionen US-Dollar pro Jahr generiert, berichtet das Portal Africanews.

Phuthi Kabasa, eine in Pretoria ansässige Unternehmerin, die als „Mopane Queen“ bekannt ist, sagt, dass die Nachfrage nach diesem essbaren Insekt steigt: „Im Laufe der Zeit rufen uns Menschen aus Großbritannien und den USA an, weil auf dieser Seite der Welt der Trend dahin geht, den Verzehr von Vieh wie Rindern und Ziegen aufzugeben. Viele unserer Verbraucher sind sehr umweltbewusst“.

Lebensmittelgesetze, wie das Fleischsicherheitsgesetz in Südafrika, haben essbare Insekten noch nicht für den menschlichen Verzehr getestet und zugelassen. Den Forschern zufolge könnte dies der Grund dafür sein, dass essbare Insekten nicht in die Strategien zur wirtschaftlichen Entwicklung einbezogen werden.

„Auch wenn unsere Insekten nicht wirklich in den Geschäften zu finden sind, ist der Markt da. Es ist positiv, dass die Regierungen sich auf essbare Insekten ausrichten“, fügte Phuthi Kabasa hinzu.

Essbare Insekten werden in der Natur gesammelt und ihre Verfügbarkeit wird durch den Klimawandel beeinträchtigt. Als Teilzeitunternehmerin kauft Humbelani Munaka Mbobvu Mopane-Raupen von großen Händlern und verkauft sie für 2 US-Dollar pro Packung: „Als ich anfing, verkaufte ich mehr als 100 Packungen pro Woche. Da ich zunächst noch nicht viel arbeitete, konnte ich jeden beliefern, der etwas wollte. Jetzt, wo ich mehr arbeite, ist es ein bisschen schwierig, die Lieferungen zu machen und die Kuriere loszuschicken. Manchmal ruft dich der Kunde an und sagt, dass er jetzt sofort Mopane-Raupen braucht!“.

Die von der Universität KwaZulu-Natal durchgeführte Studie über essbare Insekten zeigt, dass der Markt für essbare Insekten wie Mopane-Würmer in der Region des südlichen Afrikas bis 2024 voraussichtlich ein Volumen von über 270 Millionen US-Dollar haben wird.

Um das Wachstum im südafrikanischen Markt zu erreichen, sagen Lebensmittelanalysten jedoch, dass essbare Insekten in die Lebensmittelpolitik aufgenommen werden und für die Ernährungssicherheit Priorität haben sollten. (Foto: http://www.larsen-twins.dk/mopane/01index_nye.html)