In Südafrika hat der Wahlkampf begonnen, da die allgemeinen Wahlen für den 29. Mai 2024 angesetzt sind. Die Partei, die aus den Parlamentswahlen als stärkste hervorgeht, wird ihren Vorsitzenden zum Präsidenten des Landes machen. Und zum ersten Mal seit 1994 könnte der ANC seine absolute Mehrheit verlieren, berichtet RFI.

In Südafrika wird ein harter Wahlkampf erwartet, insbesondere in der Region KwaZulu-Natal im Osten des Landes. Dort haben viele Parteien ihren Wahlkampf begonnen. Zuletzt hatte die Inkhata Freedom Party (IFP) ein volles Stadion. Es ist nicht verwunderlich, dass diese von Mangosuthu Buthelezi gegründete Gruppierung in Durban, im Herzen des Zululandes, begonnen hat.

Trotz des Todes ihres historischen Führers im letzten Jahr wird die IFP weiterhin von der größten ethnischen Gruppe Südafrikas, den Zulu, unterstützt, die ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Obwohl die Partei 2019 landesweit nur 3% der Stimmen auf sich vereinigen konnte, bleibt sie die größte Opposition in der Lokalregierung, und ihr neuer Führer Velenkosini Hlabisa hofft, dem ANC die Region wieder abzunehmen und potenziell eine Rolle in einer nationalen Koalition zu spielen, die von der Demokratischen Allianz (DA) getragen wird.

KwaZulu-Natal ist jedoch hart umkämpft, da es sich um die zweitbevölkerungsreichste Region nach Gauteng handelt, die Johannesburg und Pretoria umfasst, und somit ein großes Stimmenreservoir darstellt. Im Moses-Mabhida-Stadion in Durban sind in den letzten Wochen bereits Cyril Ramaphosa, der für den ANC Stärke demonstrierte, und Julius Malema, der die Economic Freedom Fighters (EFF) anführt, aufgetreten. Schließlich setzt auch Ex-Präsident Jacob Zuma auf seine Heimatregion, um mit seiner neuen politischen Formation uMkhonto WeSizwe (MK) viele Stimmen zu sammeln und seine alte Partei, den ANC, ins Straucheln zu bringen.

Wie sieht es mit Beobachtern aus?

Die Demokratische Allianz hat einen Brief an die USA geschickt, in dem sie darum bittet, Wahlbeobachter zu entsenden, um die Integrität der Wahlen zu gewährleisten. Eine „scheinheilige“ Bitte lt. dem südafrikanischen Präsidenten, der darauf hinweist, dass bereits regionale Beobachter vor Ort seien. (Bild von Mack SA auf Pixabay)