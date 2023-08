Südafrika: EFF-Führer Julius Malema singt „Schieße, um zu töten, töte den Buren, töte den Farmer“ und legt sich mit Elon Musk an

EFF-Führer Julius Malema hat den in Südafrika geborenen Milliardär Elon Musk scharf kritisiert, weil er Präsident Cyril Ramaphosa aufgefordert hat, sich in der Aufregung um Malemas „Kill the Boer“-Song zu äußern. Malema sang das Kampflied „Shoot to kill, kill the Boer, kill the farmer“ auf der Feier zum 10. Geburtstag der EFF im FNB-Stadion in Nasrec, Johannesburg, am letzten Samstag.

Benny Johnson, ein amerikanischer politischer Kommentator und YouTuber, tweetete: „Schockierendes Video zeigt Südafrikas schwarze Partei, die ‚kill the Boer (Weiße), kill the white farmer‘ singt. Das ist alles eine Folge der verrotteten säkularen Religion des Wokeness und der CRT [kritischen Rassentheorie], die Amerika heute plagt. Ihr wurdet gewarnt.“

Musk antwortete und beschuldigte die EFF, zum Völkermord an den Weißen aufzurufen. „Sie drängen offen auf einen Völkermord an den Weißen in Südafrika. Cyril Ramaphosa, warum sagen Sie nichts?“, fragte er.

Malema konterte Musk mit der Behauptung, er rede Unsinn. „O bolela mas*pa (du redest Sch***)“, sagte er.

Im August letzten Jahres entschied das Gleichstellungsgericht in Johannesburg, dass die Verwendung und das Singen des Kampfliedes keine Hassrede oder Aufforderung zur Gewalt darstelle, nachdem AfriForum die Angelegenheit vor Gericht gebracht hatte.

„Es ist unstrittig, dass ein Lied eine Form von Hassrede ist, aber AfriForum hat nicht nachgewiesen, dass der Text des Liedes auf verbotenen Gründen im Gleichstellungsgesetz beruht. Sie haben nicht nachgewiesen, dass das Lied zu Gewalt aufruft.

„Die objektive Bewertung stellt keine Hassrede dar, sondern muss im Rahmen der Redefreiheit geschützt werden. AfriForum konnte nicht nachweisen, dass das Lied eine Hassrede darstellt. Die Klage wird abgewiesen“, sagte Richter Edwin Molahlehi. (Quelle: timeslive)