Burkina Faso und Mali bereit, zur Verteidigung des Niger zu den Waffen zu greifen

Am Montag überschlugen sich in der westafrikanischen Subregion die Reaktionen. Nicht nur, dass die drei militärisch geführten Länder (Mali, Burkina Faso und Guinea) den nigrischen Putschisten ihre Unterstützung zusagten, Mali und Burkina Faso erklärten sich auch bereit, im Falle einer militärischen Intervention der ECOWAS zur Verteidigung Nigers zu den Waffen zu greifen.

Niger ist das vierte Land in Westafrika, in dem das Militär die Macht an sich gerissen hat. Nach Mali, Burkina Faso und Guinea. Am Montag, während von allen Seiten Druck ausgeübt wird, um die nigrischen Putschisten zum Einlenken zu bewegen – am Sonntag sprach die ECOWAS von einer militärischen Option, um Mohamed Bazoum wieder in sein Amt einzusetzen -, haben die drei anderen Militärjuntas den nigrischen Putschisten ihre feste Unterstützung zugesichert. Am Montag wurden zwei Kommuniqués veröffentlicht: eins von Guinea und ein weiteres, das gemeinsam von Mali und Burkina Faso unterzeichnet wurde.

Gunieas CNRD applaudiert der nigrischen Junta

Das Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), das selbst aus einem Staatsstreich hervorgegangen ist, verurteilte den Putsch in Niger nicht. Im Gegenteil, es zollt den Putschisten Respekt. „Die guineischen Behörden zollen der tapferen Bevölkerung Nigers Respekt für ihren hohen Sinn für Patriotismus und begrüßen den republikanischen Geist und die Reife der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte, die dem höheren Interesse ihrer Nation den Vorzug gaben, indem sie sich zusammenschlossen, um gemeinsam Lösungen für die Probleme Nigers zu finden“, heißt es in der Erklärung des CNRD. Das guineische Übergangsregime erkennt bereits die Legitimität der nigrischen Junta an. Aus diesem Grund „bleibt es überzeugt, dass die neuen Behörden alles tun werden, um Stabilität und Eintracht in Niger und der Subregion zu gewährleisten“.

Für das ebenfalls von der ECOWAS sanktionierte Regime in Guinea sind die von der Organisation gegen Niger ergriffenen Maßnahmen, einschließlich der angesprochenen militärischen Option, nicht die Lösung des Problems. Schlimmer noch, sie könnten zu einer „menschlichen Katastrophe führen, deren Folgen über die Grenzen Nigers hinausgehen könnten“. Das CNRD ist der Ansicht, dass „eine militärische Intervention gegen Niger de facto zum Zerfall der ECOWAS führen würde“. Aus dieser Überzeugung heraus ist das CNRD der Ansicht, dass die „illegitimen und unmenschlichen Sanktionen“, die gegen „das nigrische Brudervolk und die nigrischen Behörden (…) verhängt wurden, in keiner Weise die Republik Guinea binden“.

Und es erteilt der ECOWAS eine Lektion über die Dringlichkeiten, mit denen sie sich eher befassen sollte: „Zu einem Zeitpunkt, da die Jugendlichen aus dem ECOWAS-Raum ein menschliches Drama in Tunesien und im Mittelmeer erleben, sollte die Sorge der Führer der Subregion eher auf die strategischen, sozioökonomischen Herausforderungen gerichtet sein, als sich mit dem Schicksal der gestürzten Präsidenten zu befassen“.

Mali und Burkina Faso reagieren auf Bedrohungen mit Drohungen

Mali und Burkina Faso, die ebenfalls unter ECOWAS-Sanktionen stehen, entschieden sich ihrerseits dafür, ein gemeinsames Kommuniqué herauszugeben. Der Text ist um sechs primäre Punkte herum aufgebaut.

Die beiden Regierungen und ihr jeweiliges Volk bekunden ihre brüderliche Solidarität mit dem Brudervolk von Niger, das in voller Verantwortung beschlossen hat, sein Schicksal in die Hand zu nehmen und vor der Geschichte die volle Souveränität zu übernehmen. Sie verurteilen die Beharrlichkeit der regionalen Organisationen bei der Verhängung von Sanktionen, die das Leid der Bevölkerung verschlimmern und den Geist des Panafrikanismus gefährden. Sie lehnen es ab, diese illegalen, unrechtmäßigen und unmenschlichen Sanktionen gegen das nigrische Volk und die nigrischen Behörden anzuwenden. Sie warnen davor, dass jede militärische Intervention gegen Niger einer Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali gleichkommen würde. Sie warnen davor, dass eine militärische Intervention gegen Niger den Austritt Burkina Fasos und Malis aus der ECOWAS sowie die Einleitung von Selbstverteidigungsmaßnahmen zur Unterstützung der nigrischen Streitkräfte und des nigrischen Volkes nach sich ziehen würde. Sie warnen vor den katastrophalen Folgen einer Militärintervention in Niger, die die gesamte Region destabilisieren könnte, so wie seinerzeit die einseitige NATO-Intervention in Libyen, die der Grund für die Ausbreitung des Terrorismus in der Sahelzone und in Westafrika war.

Mali und Burkina Faso prangern die „kontrastreiche“ Haltung der ECOWAS an

Schließlich brachten die beiden Regierungen ihre Empörung und Überraschung zum Ausdruck „zwischen der Schnelligkeit und der abenteuerlichen Haltung einiger westafrikanischer Politiker, die bewaffnete Gewalt anwenden wollen, um die verfassungsmäßige Ordnung in einem souveränen Staat wiederherzustellen, einerseits und der Untätigkeit, Gleichgültigkeit und passiven Komplizenschaft dieser Organisationen und Politiker bei der Unterstützung von Staaten und Völkern, die seit einem Jahrzehnt Opfer des Terrorismus sind und ihrem Schicksal überlassen wurden, andererseits“. In jedem Fall fordern die Übergangsregierungen von Burkina Faso und Mali die militärischen Kräfte auf, sich bereit und mobilisiert zu halten, um das nigrische Volk in diesen dunklen Stunden des Panafrikanismus zu unterstützen“. (Quelle: afrik.com)