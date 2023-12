Südafrika: Nelson Mandelas Haus ist verlassen und verfällt

Baufälliger Tennisplatz am Mandela-Haus. Foto: Sebabatso Mosamo

Das von Nelson Mandela, der Ikone des weltweiten Kampfes gegen die Apartheid, bewohnte Haus ist verlassen und verfällt, wie ein Bericht des südafrikanischen Senders eNCA zeigt. Das Haus war einst ein mondänes Domizil, in dem Weltstars wie Popstar Michael Jackson, Oprah Winfrey und die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, zu Gast waren. Ein von eNCA veröffentlichtes Video zeigt Teile des verfallenen Hauses, darunter einen überwucherten Garten und eine staubige Decke in dem Schlafzimmer, in dem Mandela starb. Das Haus wurde zuvor von Mandelas Enkelkindern Ndaba, Mbuso und Andile bewohnt.

Mandelas Kampf

Mandelas Engagement gegen Rassentrennung und Diskriminierung begann schon früh in seinem Leben. Er trat 1943 dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) bei und setzte sich für die Rechte der schwarzen Mehrheit in einem Land ein, das von einer weißen Minderheitsregierung beherrscht wurde.

Im Jahr 1994 wurde Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas und führte das Land durch einen Prozess der Versöhnung und des Übergangs zur Mehrheitsregierung. Er betonte Vergebung und Einigkeit und gab der Welt ein Beispiel für die Überwindung tief verwurzelter Rassenspannungen.

Zehn Jahre nach dem Tod der Anti-Apartheid-Ikone Nelson Mandela erkundete der südafrikanische Fernsehsender eNCA das Haus in der 12th Avenue Houghton in Johannesburg, in dem er seinen Lebensabend verbrachte, und stellte fest, dass es verlassen und baufällig ist.

Das Haus war zuletzt von Mandelas Enkelkindern Ndaba, Mbuso und Andile bewohnt worden, die es jedoch nach einer Kontroverse mit dem Nelson Mandela Trust verließen. Die Stadt hatte den Strom abgestellt, weil Mandelas Stiftung ausstehende Rechnungen nicht beglichen hatte, wie eNCA berichtete. „Ich bin ausgezogen, weil wir Probleme mit dem Familienfonds hatten. Wir mussten die Treuhänder immer wieder auffordern, die Wasser- und Stromrechnungen zu bezahlen“, sagte Mandelas Enkel Mbuso Mandela, der um 2019 ausgezogen ist, gegenüber eNCA.

Zahlreiche Südafrikaner haben in den sozialen Netzwerken ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht und Mandelas Familie und die Regierung aufgefordert, das Erbe des berühmten Staatsmannes zu ehren und zu bewahren, indem sie die notwendigen Reparaturen an seinem ehemaligen Haus vornehmen.

Ein anderes Haus Mandelas, das nur wenige Häuserblocks von der 13th Avenue entfernt liegt, ist heute ein luxuriöses Boutique-Hotel namens Sanctuary Madiba, das seinem Leben mit Themenzimmern huldigt, von denen eines seiner Zelle auf Robben Island nachempfunden ist. (Quelle: Newsletter Business Insider)