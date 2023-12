Lesetipp / perspektive-online: Libyen – Haftar-Miliz foltert Flüchtlinge mit Unterstützung der EU

Nach Recherchen des SPIEGEL unterstützen Frontex und andere europäische Behörden libysche Milizen beim Verschleppen von Geflüchteten. In dem von Bürgerkrieg gezeichneten Land im Norden Afrikas sind Folter und Menschenhandel an der Tagesordnung. Die EU schließt ungeachtet dessen weitere Deals ab, um die Abschottung Europas voranzutreiben.

Ein überfülltes Boot mit Geflüchteten ist auf dem Mittelmeer in Richtung Italien unterwegs. Eine Drohne der europäischen Grenzschutzbehörde Frontex filmt diesen Vorfall und schickt einen Notruf an Schiffe und Behörden. Handelsschiffe in der Nähe eilen nicht zur Hilfe. Auch die italienischen und maltesischen Behörden reagieren nicht.

Stunden später werden die Flüchtenden im maltesischen Gewässer von einem Boot mit libyscher Fahne verschleppt. Es gehört zur Brigade Tareq Bin Zeyad (TBZ), die der libyschen Haftar-Miliz untersteht. Einer der Verschleppten berichtet im Nachhinein von brutaler Folter: „Sie schlugen uns, bis unsere Körper von den Schlägen schwarz wurden.“

Lesen Sie HIER weiter auf perspektive-online.de