CAF Awards: Osimhen und Oshoala (beide Nigeria) zu Afrikas Fußballer/innen des Jahres gekürt

Berlin, 12.12.2023, 11h15: Brandenburger Tor: Mahnmal-Errichtung für getrennte Flüchtlingsfamilien. Mehr dazu.

Berlin, 07.-16.12.2023, jeweils Fr., Sa., So. um 18:00, Humboldt-Forum: BIKUTSI 3000. Der Künstler Blick Bassy aus Kamerun schafft ein multi-mediales Ereignis zwischen Tanz, Musik, Show, Video und dekolonialer Geschichtserzählung. Mehr dazu.

Eisenach, 14.12.23, 18h30: der Eine Welt Verein Eisenach e.V. lädt zum Dokumentarfilm THE CHOCOLATE WAR ins Filmtheater Capitol ein. Es geht um ausbeuterische Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen in Westafrika. Mehr dazu.

Frankfurt, 15.12.2023, 13-15 Uhr: Mahnwache Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) gemeinsam mit dem Maasai-Anwalt Joseph Oleshangay. Mehr dazu.