Südafrika: UN-Experten beklagen Korruption, unmenschliche Praktiken und Misshandlungen von Inhaftierten

Experten der Vereinten Nationen für die Verhütung von Folter haben in Südafrika einen übermäßigen Einsatz von Freiheitsentzug in allen Bereichen wie Gefängnissen, Polizeistationen, Einwanderungsbehörden, Einrichtungen für psychische Gesundheit und Drogenbehandlungszentren festgestellt. Diese Warnung erfolgte nach dem ersten Besuch der Experten in dem südafrikanischen Land, der vom 26. Februar bis zum 9. März stattfand.

Nach Ansicht des Unterausschusses zur Verhütung von Folter (SPT) spiegelt dies de facto „einen strafenden statt rehabilitierenden Ansatz bei der Bekämpfung von Kriminalität und anderen sozialen Problemen“ wider. Das müsse geändert werden.

Der Delegation wurden Korruptionsvorwürfe innerhalb der Einrichtungen vorgelegt, und sie beobachtete unmenschliche Praktiken, Misshandlungen und schlechte Haftbedingungen. Die unabhängigen UN-Experten berichten von einer „hohen Zahl von Personen in Untersuchungshaft und der Überbelegung von Haftanstalten“. Eine Situation, die ihrer Meinung nach die Mängel des Strafjustizsystems und des Justizsystems widerspiegelt.

Einen nationalen Präventionsmechanismus einrichten

Angesichts dieser Bedenken forderten die unabhängigen UN-Experten Südafrika auf, seine gesetzgeberischen Maßnahmen zur Einrichtung einer nationalen Überwachungsstelle für die Verhütung von Folter zu beschleunigen, die regelmäßig Gefängnisse, Haftanstalten und andere Einrichtungen überprüfen soll. Südafrika hat das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter im Jahr 2019 ratifiziert.

„Dieser nationale Präventionsmechanismus sollte ein völlig unabhängiges Kontrollorgan sein, das befugt ist, alle Haftanstalten zu besuchen, was für die Verhinderung von Folter und Misshandlung in dem Land von entscheidender Bedeutung ist“, argumentierte der Delegationsleiter.

Das SPT besuchte staatliche und private Haftanstalten, Polizeistationen, Militärkasernen, Jugendschutzzentren, psychiatrische Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen für Drogenabhängige und ein Internierungslager für Migranten, wo es vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitern und Personen führte, die in diesen Einrichtungen inhaftiert waren.

Im Anschluss an den Besuch wird der Unterausschuss der südafrikanischen Regierung einen vertraulichen Bericht mit Beobachtungen und Empfehlungen zur Verhinderung von Folter und Misshandlung von Personen im Freiheitsentzug vorlegen. (UN)