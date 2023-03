Südafrikas (der Welt?) älteste Frau stirbt zwei Monate vor ihrem 129. Geburtstag

Johanna Mazibuko starb am 3. März in ihrem Haus in Jouberton im Nordwesten des Landes. Sie wurde am 11. Mai 1894 geboren und hat in drei Jahrhunderten gelebt.

Im Gespräch mit News24 sagte ihre Pflegerin und Schwiegertochter MmaLerato, am Dienstag, dass Mazibuko an einem Schlaganfall gestorben sei. „Ouma [Mazibuko] fühlte sich nicht wohl, also brachte ich sie am 14. Februar ins Krankenhaus. Im Krankenhaus war die linke Seite ihres Körpers taub, und die Ärzte sagten, es könnte ein Schlaganfall sein. Man verabreichte ihr blutbildende Medikamente und Schmerzmittel und entließ sie am 28. Februar“, so Mmalerato. Mazibuko verbrachte drei Tage zu Hause und starb am nächsten Tag.

„Sie gab mir weise Worte mit auf den Weg. Sie sagte mir, ich solle in die Kirche gehen, mich um meine Familie kümmern und rotes Fleisch und keine Hühnerdärme essen, weil ich dann wie ein Junge werde“, sagte MmaLerato und lacht.

Mazibuko hinterlässt zwei Kinder – fünf weitere Kinder sind bereits verstorben -, 50 Enkelkinder und viele Urenkel.

Mazibuko wurde auf einer Maisfarm in der Gegend von Ottosdal im Nordwesten geboren und war das erste von 12 Kindern, von denen nur noch drei Geschwister leben.

Obwohl sie es schaffte, ein hohes Alter von 128 Jahren zu erreichen, haben Mazibuko und ihre Geschwister nie lesen und schreiben gelernt, da sie nie die Gelegenheit hatten, eine Ausbildung zu erhalten.

Im Gespräch mit News24 sagte Mazibuko letztes Jahr, sie wisse nicht, in welchem Alter oder Jahr sie geheiratet habe, aber sie wisse, dass sie einen älteren Witwer, Stawana Mazibuko, geheiratet habe. Damals sagte sie: „Ich war mit einem älteren Mann verheiratet. Seine erste Frau war gestorben. Er war ein unabhängiger Mann. Er hatte einen Pferdewagen und Kühe. Ich habe die Kühe gemolken und Butter zum Verkauf hergestellt. Dieser Mann behandelte mich sehr gut und ließ mich mein Leben vor ihm vergessen. Es fehlte mir an nichts.“

Wie ihre Mutter gingen auch Mazibukos Kinder nie zur Schule, weil sie sie auf dem Bauernhof großzog.

Mazibuko wird am Samstag in Jouberton, Klerksdorp, beigesetzt. „Wir werden Oumas langes Leben als Familie und Gemeinschaft feiern. Und ich bin glücklich, dass sie den Abschied bekommt, den sie sich gewünscht hat. Ich werde eine Kuh, einen schönen Sarg und einen Grabstein kaufen“, sagte MmaLerato. (Quelle: news24, Text und Foto)