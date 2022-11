TATORT MITTELMEER im Deutschen Theater Berlin: Eine szenische Lesung zugunsten der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Humanity

Fernsehkommissarinnen und -kommissare richten am 18. Dezember 2022 im Deutschen Theater Berlin den Fokus auf das Mittelmeer als Tatort. Prominente Schauspielende aus den TV-Krimiserien TATORT und POLIZEIRUF 110 lesen Berichte von Rettenden und Geretteten der Seenotrettungsorganisation SOS Humanity. Sie verleihen diesen ihre Stimme, um so auf die Menschenrechtsverbrechen und die humanitäre Notsituation von Flüchtenden auf dem Mittelmeer aufmerksam zu machen.

Wann: Sonntag, 18. Dezember 2022, 11:00 Uhr

Wo: Deutsches Theater Berlin, Schumannstr. 13, 10117 Berlin

Was: Szenische Lesung in einer Kooperation von SOS Humanity & Deutsches Theater Berlin

Wer: Verena Altenberger, Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, Nina Kunzendorf, Peter Kurth, Heike Makatsch, Claudia Michelsen, Stefanie Reinsperger, Anna Schudt, Daniel Sträßer, Hans-Jochen Wagner; am Klavier: Aeham Ahmad

Bei der Benefizveranstaltung handelt es sich um eine Kooperation der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Humanity und dem Deutschen Theater Berlin. Gemeinsam wollen sie über die seit Jahren andauernde humanitäre Notsituation auf dem Mittelmeer informieren. Gleichzeitig werden Spenden für die lebensrettenden Einsätze des Rettungsschiffs „Humanity 1“ gesammelt.

Es lesen Verena Altenberger, Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, Nina Kunzendorf, Peter Kurth, Heike Makatsch, Claudia Michelsen, Stefanie Reinsperger, Anna Schudt, Daniel Sträßer und Hans-Jochen Wagner aus Logbucheinträgen, Augenzeugenberichten und Geschichten der Geretteten und Rettenden. Eine weitere Lesegrundlage ist die Dokumentation von Rechtsbrüchen und Menschenrechtsverbrechen auf See, die von der SOS Humanity Crew bezeugt und festgehalten wurden. Die prominent besetzte Lesung entlarvt das Mittelmeer als Tatort tödlicher europäischer Abschottungspolitik und verschafft den Ungehörten Gehör.

Musikalisch begleitet wird die szenische Lesung von dem palästinensisch-syrischen Pianisten Aeham Ahmad, Preisträger des „Internationalen Beethovenpreises für Menschenrechte“.

SOS Humanity wurde 2015 gegründet und setzt sich für eine Welt ein, in der die Menschenrechte aller gewahrt werden. Der Name steht für Menschlichkeit auf See und an Land. Der deutsche Verein ist mit dem Rettungsschiff „Humanity 1“ auf dem Mittelmeer im Nothilfeeinsatz unterwegs. Mit der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen und Völkerrechtsbruch auf dem Mittelmeer, informiert SOS Humanity über die menschenverachtenden Folgen der europäischen Migrationspolitik und versucht ein Bewusstsein für die politisch verursachte, humanitäre Katastrophe zu schaffen.

Die Hälfte aller Ticketeinnahmen kommt SOS Humanity zugute. Weitere Informationen zur Veranstaltung, zum Kartenverkauf und zu den Ermäßigungen gibt es unter: www.deutschestheater.de/programm/a-z/tatort-mittelmeer.