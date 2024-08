Nach langem Ringen wird die Petersallee in Berlin am Freitag (23. August) in Maji Maji Allee und Anna Mungunda Allee umbenannt. Der bisherige Name, Petersallee, ehrte Carl Peters, den Gründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika, der für seine Verbrechen an Afrikanern berüchtigt war.

