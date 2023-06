Tolle Idee: Schulen in Nigeria akzeptieren recycelbare Materialien als Zahlungsmittel

Eine neue Lösung trägt dazu bei, dass mehr Kinder in Lagos, Nigeria, zur Schule gehen. An 40 Schulen in der Region werden jetzt wiederverwertbare Abfälle als Zahlungsmittel für das Schulgeld akzeptiert. Eine der teilnehmenden Schulen ist die My Dream Stead School in Lagos.

Die Einrichtung erhebt eine jährliche Gebühr von 130 Dollar pro Schüler und akzeptiert nun auch wiederverwertbare Abfälle als Zahlungsmittel.

Die wiederverwertbaren Abfälle werden auf dem Schulgelände gewogen. Der Wert wird dann dem Konto des Schülers/der Schülerin gutgeschrieben. Diese neuartige Lösung trägt dazu bei, dass mehr Kinder aus verarmten Familien in der Schule bleiben.

(Quelle: CGTN)