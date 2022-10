TOP-Artikel! SZ-Korrespondent über die Afrika-Berichterstattung

Jeder weiß es: Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent mit 55 Ländern. Für 49 davon ist SZ-Korrespondent Bernd Dörries zuständig. Manche sind fortschrittlich, andere zutiefst korrupt. Afrika ist der ärmste Kontinent, aber vielfältig, modern, und überraschend ist er auch.

In den Wochen davor schlich sich ein ungutes Gefühl ein. Ich hatte wohl zu viele dieser Videos auf Youtube angeschaut, auf denen verrückte Kähne den Kongo-Fluss hinunterfahren. Aneinander getäute Barkassen, vollgeladen mit Containern, Kühen, Geländewagen und Motorrädern. Dazwischen ein paar Ritzen Platz für eine Matratze. Genau auf so einem Schiff werde man auf keinen Fall fahren, erzählte ich mir und den anderen zu Hause. Und ahnte zugleich, dass es genau auf so ein Schiff, oder wie man es nennen will, hinauslaufen würde. Ich kaufte noch eine sich selbst aufblasende Rettungsweste.

Eine Woche dauerte die Fahrt den Kongo hinunter, die Rettungsweste ging schnell im Chaos verloren, viel wichtiger erwies sich der zusammenklappbare Campingstuhl, da es auf dem Boot nichts zu tun gab, außer zu reden, ein bisschen Backgammon zu spielen und vor allem auf den Fluss zu schauen und auf das Ufer, an dem man hin und wieder an ein paar Resten der belgischen Kolonialgeschichte vorbeikam: Hafenkräne, Lagerhäuser und ein paar Schienen. Länger als ein paar Minuten konnte man selten sitzen, weil ständig jemand vorbeiwollte in dieser Enge, weil man ständig aufstehen und den Stuhl zusammenklappen musste.

