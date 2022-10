Marokkaner Achraf Hakimi: ein Fußballer wird Model

Achraf Hakimi und seine Ehefrau Hiba Abouk zierten das Oktobercover des Modemagazins „Vogue Arabia“. Ein Wechsel hin zum Modeln des marokkanischen Fußballnationalspielers, der das bereits angekündigt hatte.

Die 75. Filmfestspiele von Cannes, die vom 17. bis 28. Mai 2022 stattfanden, waren eine gute Gelegenheit für die Fußballwelt, neue Facetten des marokkanischen Nationalspielers Achraf Hakimi zu entdecken. Am Abend des 24. Mai sorgten der Spieler und seine Frau, Hiba Abouk, für großes Aufsehen. Das Paar war gerade auf den Stufen der Croisette gelaufen, gleich nach Weltstars wie Tom Cruise, Marion Cotillard und Sharon Stone.

Hakimi erschien in einem schwarzen Anzug, der im Kimono-Stil genäht war, und lief an der Seite seiner Frau Hiba Abouk. Die spanische Schauspielerin aus Nordafrika sah in einem zweiteiligen weißen Kleid mit einem Ausschnitt, der viel von ihrem Körper zeigte, atemberaubend aus. Die Internetnutzer applaudierten dem Paar, das zwei Kinder hat, und fanden, dass es wunderschön aussah. Die Würfel waren offensichtlich gefallen, und der Spieler erkundete neue Horizonte.

Im Oktober wurde deutlich, dass der marokkanische Nationalspieler vom Fußball zum Modeln gewechselt hat. Der Spieler von Paris Saint-Germain zierte zusammen mit seiner Frau, die aus dem Modelbusiness bekannt ist, das Cover des Modemagazins Vogue Arabia. „Der marokkanische Fußballspieler von Paris Saint-Germain Achraf Hakimi und die tunesische Schauspielerin Hiba Abouk verkörpern ein modernes, kraftvolles Paar, das Araber auf der ganzen Welt stolz macht“, hieß es in einem Kommentar.

Hakimi hebt jedoch nicht ab. „Manche Leute in meinem Alter tun viele Dinge, leben ein anderes Leben. Aber mich kümmert das wenig. Was ich will, ist, meine Kinder zu genießen. Und ich versuche, wenn ich Zeit habe, diese mit meiner Familie zu verbringen und meinen Kindern ein Vorbild zu sein“, sagte der Spieler. Seine Frau sagte, sie und ihr Mann seien sich „sehr bewusst, dass uns viele Augen folgen und dass wir etwas in der arabischen Welt repräsentieren“.

In Marokko wird es an Kommentaren nicht fehlen. Das Paar ist häufig Gegenstand von Kritik. Manche Marokkaner finden die Outfits des spanischen Stars mit tunesischen und ägyptischen Wurzeln, Hiba Abouk, manchmal zu sexy. (Quelle: afrik.com)