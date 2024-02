Trotz Krieg: Israel rekrutiert weiterhin Tausende von jungen Afrikanern für die Landwirtschaft

Angesichts des andauernden Krieges mit der Hamas, der zu einem Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften innerhalb der israelischen Grenzen geführt hat, ergeben sich in den ländlichen Gebieten Israels immer mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für Landarbeiter. Als Reaktion darauf haben viele afrikanische Länder, darunter Kenia und Malawi, Tausende junger Menschen zur Arbeit auf Bauernhöfen und Obstplantagen in dem vom Krieg zerrütteten Land entsandt, um diese Lücke zu schließen.

Mehreren Berichten zufolge rekrutiert die israelische Regierung seit über drei Monaten Arbeitskräfte aus afrikanischen Ländern. In dem Bemühen, sich diese Möglichkeiten im Wettbewerb mit anderen Ländern zu sichern, schloss Malawi am 15. Februar offiziell ein Abkommen mit Israel über den Export von Arbeitskräften ab.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass eine Erkundungsmission der malawischen Regierung in Israel von den malawischen Arbeitnehmern trotz einiger Probleme im Zusammenhang mit der ungleichen Bezahlung, der Überstundenvergütung und den sanitären Einrichtungen positiv aufgenommen wurde. Als Reaktion darauf plant die Regierung, mehr junge Menschen zu entsenden, die angeblich ein garantiertes Nettoeinkommen von 1.500 Dollar erhalten sollen. Kenia hat bereits 1.500 Arbeitskräfte entsandt, während 221 aus Malawi ebenfalls nach Israel gereist sind.

Letztes Jahr berichtete die BBC, dass Israels Strategie zur Linderung des Mangels an Landarbeitern über Malawi hinausgeht und auch Arbeitskräfte aus ostafrikanischen Ländern wie Kenia und Tansania angeworben werden. Trotz der Bedenken hinsichtlich der humanitären Auswirkungen des Konflikts behauptete das kenianische Arbeitsministerium, dass das Programm beiden Ländern zugutekomme, da es kenianischen Arbeitskräften wirtschaftliche und bildungsbezogene Möglichkeiten biete.

Nach Angaben des Arbeitsministeriums werden 1500 kenianische Arbeitskräfte mit verlängerbaren Dreijahresverträgen und einem garantierten monatlichen Nettoeinkommen von 1.500 Dollar entsandt. Einige Kenianer unterstützten diese Vereinbarung, da sie in einer Zeit, in der das ostafrikanische Land mit einer Arbeitslosigkeitskrise und steigenden Lebenshaltungskosten kämpft, Beschäftigungsmöglichkeiten bietet.

Der israelische Botschafter in Kenia, Michael Lotem, erklärte gegenüber der BBC, dass Israel plane, auch Landarbeiter aus Uganda anzuwerben, während die Anwerbung in Tansania bereits begonnen habe. „Wir suchen in Ostafrika nach Arbeitskräften, da wir mit diesen Ländern seit vielen Jahren Programme für Studentenpraktika durchgeführt haben und damit gute Erfahrungen gemacht haben“, sagte Lotem. Er fügte hinzu, dass der Arbeitskräftemangel darauf zurückzuführen sei, dass seit Beginn des Krieges schätzungsweise 360.000 israelische Reservisten zum Militärdienst einberufen worden seien.

Das Arbeitsabkommen, das rund 100.000 ausländische Arbeitskräfte in Israel beschäftigen soll, hat Kritik ausgelöst, da Bedenken hinsichtlich der Sicherheit ausländischer Arbeitskräfte in einer konfliktgeladenen Region geäußert wurden.

Michael Lotem versicherte der Öffentlichkeit jedoch, dass die Sicherheit der Arbeiter Vorrang habe, und stellte klar, dass sie nicht in Konfliktgebieten wie dem Gazastreifen eingesetzt und die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie israelische Bürger genießen werden. (Quelle: Newsletter Business Insider)