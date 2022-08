Tunesien: Bräutigam lässt Braut brutal stehen, weil seine Mutter sie „zu hässlich“ findet

Ein Bräutigam in Tunesien hat seine zukünftige Braut am Tag ihrer Hochzeit sitzen lassen, nachdem seine Mutter die Trauung abgebrochen hatte, weil ihre Schwiegertochter „zu klein und unattraktiv“ war, berichtet der Mirror.

Der Bräutigam – dessen Name in den lokalen Medien nicht genannt wurde – wurde Berichten zufolge aufgefordert, seine Braut zu verlassen, nachdem seine Mutter sie bei der Trauung zum ersten Mal gesehen hatte. Es heißt, dass die Mutter des Bräutigams bis zur Zeremonie nur Fotos von seiner zukünftigen Braut gesehen hatte.

Als sie sie jedoch von Angesicht zu Angesicht in natura sah, soll sie ihrem Sohn befohlen haben, die Zeremonie abzubrechen, weil seine Braut zu „klein“ und „hässlich“ sei.

Später schüttete die abgewiesene Lamia ihr Herz in den sozialen Medien aus. Sie schrieb in ihrem Blog, sie sei eine „Waise“, und die Vorbereitungen für die Hochzeit hätten sie viel Geld gekostet. Die Ablehnung habe sie schockiert und es falle ihr schwer, Menschen in die Augen zu sehen und ihr Getuschel zu hören.

Nutzer in den sozialen Medien boten ihr Unterstützung an und kritisierten ihren Ex-Verlobten, als „kein richtiger Mann“ und „Muttersöhnchen“.

Symbolfoto: SHAYAN rti on Unsplash