Lebenserwartung in Afrika steigt um fast zehn Jahre (WHO)

Die Lebenserwartung in Afrika ist zwischen 2000 und 2019 um durchschnittlich zehn Jahre gestiegen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag mitteilte. Sie wies darauf hin, dass die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie diesen „bedeutenden Fortschritt“ jedoch gefährden könnten.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsbehörde der Vereinten Nationen ist der Anstieg auf dem Kontinent stärker als in jeder anderen Region der Welt im gleichen Zeitraum. Global gesehen ist die Lebenserwartung nur um fünf Jahre gestiegen.

„Der starke Anstieg der Lebenserwartung bei guter Gesundheit in den letzten beiden Jahrzehnten zeugt von der Entschlossenheit der Region, die Gesundheit und das Wohlergehen der Bevölkerung zu verbessern“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, WHO-Regionaldirektorin für Afrika.

Der Bericht zeigt, dass die gesunde Lebenserwartung – oder die Anzahl der Jahre, in denen ein Mensch in gutem Gesundheitszustand ist – von 46 Jahren im Jahr 2000 auf 56 Jahre im Jahr 2019 gestiegen ist, obwohl sie immer noch weit unter dem globalen Durchschnitt von 64 Jahren liegt.

„Grundsätzlich bedeutet dies, dass mehr Menschen gesünder leben, länger leben, weniger von Infektionskrankheiten bedroht sind und einen besseren Zugang zu Gesundheitsdiensten und Krankheitsprävention haben“, fügte Dr. Moeti hinzu.

Die verbesserte Bereitstellung von grundlegenden Gesundheitsdiensten, Fortschritte in der reproduktiven Gesundheit sowie in der Gesundheit von Müttern, Neugeborenen und Kindern gehören laut WHO zu den Faktoren, die zu dieser höheren Lebenserwartung in Subsahara-Afrika beigetragen haben.

Die UN-Organisation hebt auch die Fortschritte bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten hervor, die auf die rasche Intensivierung der Maßnahmen zur Bekämpfung von HIV, Tuberkulose und Malaria ab 2005 zurückzuführen sind.

Im Durchschnitt verbesserte sich die Abdeckung mit grundlegenden Gesundheitsdiensten auf 46% im Jahr 2019, verglichen mit 24% im Jahr 2000. Die größten Erfolge wurden bei der Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten erzielt.

„Sie wurden jedoch durch den dramatischen Anstieg von Bluthochdruck, Diabetes und anderen nichtübertragbaren Krankheiten sowie durch den Mangel an Gesundheitsdiensten, die auf diese Krankheiten abzielen, ausgeglichen“, mildert die WHO ab.

Diese Fortschritte könnten jedoch „durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gefährdet werden, wenn keine soliden Aufholpläne aufgestellt werden“, so die WHO .

„Aber der Fortschritt darf nicht zum Stillstand kommen. Wenn die Länder ihre Maßnahmen gegen die Bedrohung durch Krebs und andere nichtübertragbare Krankheiten nicht verstärken, könnten die gesundheitlichen Fortschritte gefährdet sein“, argumentierte Dr. Moeti.

Im Durchschnitt meldeten die afrikanischen Länder größere Störungen bei den wesentlichen Diensten als die anderen Regionen. Über 90% der 36 Länder, die 2021 an einer Umfrage der WHO teilnahmen, meldeten eine oder mehrere Störungen der wesentlichen Gesundheitsdienste, wobei die Impfdienste, die Bekämpfung vernachlässigter Tropenkrankheiten und die Ernährungsdienste am stärksten betroffen waren.

Senkung der von den Haushalten zu tragenden Ausgaben

Darüber hinaus finanzieren die meisten Regierungen in Afrika weniger als 50% ihres nationalen Gesundheitsbudgets, was zu großen Finanzierungslücken führt. Nur Algerien, Botswana, Kap Verde, Eswatini, Gabun, die Seychellen und Südafrika finanzieren mehr als 50% ihrer nationalen Gesundheitsbudgets.

Darüber hinaus stellt die WHO fest, dass eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu Gesundheitsdiensten darin besteht, dass die Regierungen die von den Haushalten zu tragenden katastrophalen Ausgaben reduzieren.

Als nicht-katastrophal gelten Gesundheitsausgaben, wenn Familien unabhängig von ihrem Armutsgrad weniger als 10% ihres Einkommens für Gesundheit ausgeben. In den letzten 20 Jahren stagnierten oder stiegen die von den Haushalten zu tragenden Ausgaben in 15 Ländern.

Im weiteren Sinne empfiehlt der Bericht den Ländern, die Anstrengungen zur Verbesserung des Schutzes vor finanziellen Risiken zu beschleunigen, die Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen zu überdenken und neu zu beleben, wobei der Schwerpunkt auf der Einbeziehung der Gemeinden und der Nutzung des Privatsektors liegen sollte.

Schließlich plädiert die WHO für die Einrichtung von Überwachungssystemen für subnationale Systeme, damit die Länder besser in der Lage sind, Frühwarnzeichen für Gesundheitsgefahren und Systemausfälle zu erkennen. (UNO)