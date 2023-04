Tunesien: Profifußballer stirbt nach Selbstverbrennung

Der tunesische Fußballspieler Nizar Issaoui starb, nachdem er sich am vergangenen Montag aus Protest gegen die örtliche Polizei selbst angezündet hatte. Der im tunesischen Fußball nach vielen Jahren in der ersten Liga gut bekannte 35-jährige Fußballspieler, seit kurzem vereinslos, nahm sich das Leben aus Protest gegen die Polizei, die ihn als Terroristen beschuldigte.

Hintergrundinformationen

Haffouz in der Region Kairouan (Zentrum) ist der Ort, an dem Nizar Issaoui am Montag, den 10. April, seine Protesthandlung durchführte. Zuvor hinterließ er jedoch einen Kommentar auf seiner Facebook-Seite, wo er die Gründe seiner Unzufriedenheit erklärte.

Als er bei einem Händler Obst kaufen wollte, verkaufte dieser ihm ein Kilo Bananen für 10 Dinar (3 Euro). Der Fußballer hielt diesen Preis für zu hoch (doppelt so hoch wie der Preis, den die tunesische Regierung festgesetzt hatte) und erstattete Anzeige gegen den Verkäufer. Auf der Wache (warum er dorthin geführt wurde, wird nicht weiter erklärt) hätten ihn die Polizisten in einem Video, das in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde, als Terroristen beschuldigt.

Um gegen die Hartnäckigkeit der Polizei zu protestieren, hinterließ Nisar Issaoui über Facebook folgende Nachricht, bevor er sich selbst verbrannte: “ Ich habe keine Energie mehr, der Polizeistaat soll wissen, dass die Strafe heute vollstreckt wird“, fügte er hinzu.

„Wegen eines Streits mit einer Person, die Bananen für 10 Dinar verkauft, werde ich auf dem Revier des Terrorismus beschuldigt. Terrorismus wegen einer Bananenangelegenheit“, schrieb er. (Quelle: africafootunited, Bild: Nizar Issaoui/facebook)