Tunnel zwischen Marokko und Spanien: ehrgeiziges Projekt im Hinblick auf die Fußball-WM 2030

Das Projekt eines Tunnels zwischen Marokko und Spanien wird wieder in Betracht gezogen. Es wurde Ende der 1990er Jahre aufgrund der unerschwinglichen Kosten aufgegeben und könnte nun wieder in Angriff genommen werden. Grund dafür ist die Austragung der Fußballweltmeisterschaft 2030 auf den beiden Kontinenten.

Das 1979 vom verstorbenen marokkanischen König Hassan II. und seinem spanischen Amtskollegen Juan Carlos I. ins Leben gerufene Projekt eines Tunnels unter dem Mittelmeer sollte Afrika und Europa durch die Straße von Gibraltar miteinander verbinden. Das Projekt wurde in den 1990er Jahren aufgegeben und soll nun wieder aufgenommen werden, wie die spanische Tageszeitung Razon und die marokkanische Tageszeitung Media24 berichten. Ihren Quellen zufolge wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse für 2024 erwartet werden. Die Studie soll die Kosten des Projekts, die Bauzeit und die ökologischen und geologischen Risiken ermitteln.

Das Projekt wird von der FIFA unterstützt, die Spanien, Marokko, Uruguay, Argentinien und Paraguay den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußballweltmeisterschaft 2030 erteilt hat. Der Tunnel wäre ein großer Gewinn für die Weltmeisterschaft, da er die verschiedenen Austragungsorte bequem miteinander verbinden würde. Und so viele westliche Fans in das zukünftige große Stadion in Casablanca bringen.

Wenn die Machbarkeitsstudie positiv ausfällt, muss das Projekt schnell umgesetzt werden, mit dem Ziel, vor dem Start der Fußballweltmeisterschaft 2030 fertig zu sein. Bereits vor 20 Jahren sagte der damalige spanische Entwicklungsminister Francisco Alvarez Cascos, dass der marokkanisch-spanische Unterwassertunnel „im 21. Jahrhundert das sein wird, was der Suezkanal im 19. Jahrhundert und der Panamakanal im 20.

Ein Mammutprojekt zur Verbindung von Marokko und Spanien

Der 38,5 km lange Tunnel würde Tanger in Marokko mit Tarifa in Spanien verbinden. Er würde aus zwei Eisenbahntunneln mit einem Innendurchmesser von 7,9 Metern bestehen. Der Tunnel würde fast 500 Meter in die Tiefe führen.

Das Projekt ist ehrgeizig, denn die Verbindung der beiden Seiten der Straße von Gibraltar hätte große Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der beiden Länder. Aber auch ganz allgemein auf die Beziehungen zwischen Afrika und Europa.

Die größten Hindernisse für das Projekt

Das Tunnelprojekt zwischen Marokko und Spanien ist mit mehreren Hindernissen konfrontiert. Vor allem seine Kosten, die auf mehrere Milliarden Euro geschätzt werden, wahrscheinlich zwischen 5 und 20 Mrd. €. Aber es sind vor allem die ökologischen und geologischen Risiken, die mit dem Bau eines Unterwassertunnels verbunden sind. Die Hauptschwierigkeit besteht nämlich in der sandigen Beschaffenheit des Bodens, die den Bau erschwert.

Dennoch wäre eine solche Realisierung sicherlich ein großer Gewinn für die Fußballweltmeisterschaft 2030. Zehntausenden von Fans zu ermöglichen, in weniger als einer Stunde zwischen den beiden Kontinenten zu reisen, wäre eine Revolution. (Quelle: afrik.com)