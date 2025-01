TV-Tipp-ARD: Warum verbrannte Oury Jalloh? (1) – 06.01.2025, 23h50

Was geschah am 7. Januar 2005 im Polizeirevier Dessau? Fest steht: Um 12:20 Uhr findet die Feuerwehr einen bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Mann in Zelle Nummer fünf: Oury Jalloh.

„Warum verbrannte Oury Jalloh?“ greift den Fall knapp 20 Jahre später auf und spricht dafür unter anderem erstmals mit einem leitenden Polizeibeamten, der am 7. Januar 2005 im Revier war. Fast 20 Jahre später sorgt der Tod des Mannes aus Sierra Leone immer noch für Entsetzen und anhaltende Diskussionen. Für die einen ist der Fall ein Polizei- und Justizskandal, für die anderen eine Verschwörungstheorie.

Teil 1: Letzte Stunden

Oury Jalloh hat nur noch wenige Stunden zu leben, als er in Dessau in Polizeigewahrsam kommt. Warum wurde er mit aufs Revier genommen? Was passierte in der Nacht und am Vormittag des 7. Januar 2005?

Die sechsteilige Serie ist bereits seit 27. November 2024 in der ARD Mediathek zu sehen.