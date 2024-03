TV-/Videotipp/arte: Mauretanien, Frauenpower im Wüstensand

Die Reiseschriftstellerin Blanche de Richemont reist nach Mauretanien, um sich dort mit den Frauen der Wüste zu treffen. In der Bergregion Adrar, wo die Nomadenkultur noch sehr lebendig ist, spielen die Frauen eine wichtige Rolle in den Gesellschaften. Blanche de Richemont ist beeindruckt von der Kraft und dem Mut, den die Wüstenbewohnerinnen ausstrahlen.

Blanche de Richemont reist seit mehr als 20 Jahren kreuz und quer durch die Sahara. Die faszinierend weite und stille Wüste ist ihr Zufluchtsort und Inspirationsquelle zugleich. Heute trifft sich die Schriftstellerin mit Frauen, die in der Wüste leben. Sie reist in die bergige Adrar-Region, wo die Nomadenkultur noch sehr lebendig ist. Angesichts der Trockenheit spielen die Frauen, die mit der Wasserversorgung und der Brauchtumspflege betraut sind, eine tragende Rolle in den Gemeinschaften. Jede Generation steht vor neuen Herausforderungen und muss sich an die klimatischen und sozialen Veränderungen anpassen. Blanche de Richemont spricht mit den Ältesten unter ihnen, die das authentische Nomadendasein noch kannten, und mit den Jüngeren, die in die moderne Sesshaftigkeit hineingeboren wurden. Wie nehmen all diese Frauen ihre Stellung in der Gesellschaft wahr? Woher schöpfen sie ihre Kraft und ihren Mut?

In der Hauptstadt Nouakchott wird Blanche von acht Frauen empfangen, deren überschäumende Energie sie beeindruckt. Sie alle kamen in der Wüste zur Welt, haben aber in der Stadt studiert und dort Arbeit gefunden. Während der angeregten Gespräche begleitet Blanche die kleine Gruppe zur Trinkwasserverteilung; dann macht sie sich auf den Weg in die Adrar-Region mit ihren spektakulären Bergreliefs.

Im Laufe ihrer gut 500 Kilometer langen Reise trifft sich Blanche mit den Frauen einer Sufi-Gemeinschaft und einer traditionellen Heilerin. In Chinguetti besucht sie eine Mutter und deren Tochter, die ihr eine uralte Büchersammlung zeigen. Und schließlich lauscht sie den Erzählungen einer alten Nomadin, die schon immer in der Wüste gelebt hat.

So wird die sonst so einsame Sahara für Blanche de Richemont erstmals zu einem Ort der Begegnung und des Austauschs. Mit den Frauen spricht sie über Religion, Ehe, Gesundheit, Bildung, Solidarität und Freiheit – alles essenzielle Themen, die unmittelbar mit dem Alltag in den dortigen Gemeinschaften zu tun haben. Sie will auch mehr über den Drahtseilakt zwischen Tradition und Modernität herausfinden, den diese Frauen gerade jetzt zu meistern haben, wo ihr Lebensraum zusehends von Wassermangel und Trockenheit bedroht wird. (arte)

TV-Ausstrahlung: Montag, 18. März um 16:10

HIER online verfügbar bis 13/04/2024