Putins Wiederwahl aus afrikanischer Sicht

Wie reagieren Afrikas Medien auf Putins Wiederwahl? RFI hat eine Presseschau publiziert.

„Mindestens 87% der abgegebenen Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von über 73%: Der 71-jährige Wladimir Putin ist also wiedergewählt, pardon, plebiszitär“, jubelt WakatSéra in Ouagadougou / Burkina Faso. „Dieses Ergebnis (…) ist keine Überraschung. Das Gegenteil wäre in Moskau, aber auch in den Tropen, wo die meisten Wahlen nur Scheinwahlen sind, um den Eindruck zu erwecken, dass sich die Demokratie gut etabliert hat, sogar überraschend gewesen (…). Seit 24 Jahren ist Wladimir Putin in Russland an der Macht, und er wird noch so viele Jahre an der Macht bleiben, wie er will, wenn nicht ein Tsunami kommt.“

Und WakatSéra verschärft den Ton: „Anstelle eines gesunden Wettbewerbs, bei dem Regierungsprogramme der einzige Kompass für potenzielle Wähler sein sollten, sind es Korruption, Stimmenkauf und unanständige Angebote, die den Unterschied machen. Oppositionelle haben keine andere Wahl als ins Gefängnis zu gehen, wenn sie in ihrem Land leben wollen. Die weniger Glücklichen, wie der Oppositionspolitiker Alexej Navalny, werden sechs Fuß unter die Erde geschickt (…)“.

Soweit die recht entschiedene Reaktion von WakatSéra. Die Tageszeitung Aujourd’hui, ebenfalls aus Burkina Faso, bleibt gemäßigter: „In Afrika nimmt diese Wiederwahl Putins (…) ein besonderes Relief an, behauptet sie, denn Putin verkörpert die neue geopolitische Lage auf dem Kontinent mit einer stärkeren Präsenz und einem größeren Einfluss. Die ESA, die Allianz der Sahel-Staaten (die Mali, Niger und Burkina Faso umfasst), deren Start die Beziehungen in der westafrikanischen Subregion umwälzt, die ESA wird neu belebt.“

Niger will keine US-Soldaten mehr auf seinem Boden haben. Und in diesem pro-russischen Kontext gab Niger am Samstag bekannt, dass es seine Verteidigungsabkommen mit den USA aufkündigt … „Die Ankündigung wurde vom militärischen Sprecher der Regierung, Oberst Amadou Abdramane, gemacht und stellt einen schweren Schlag für die amerikanischen Sicherheitsinteressen in der Region dar“, berichtet L’Evénement Niger und erinnert daran, dass „die amerikanische Armee etwa tausend Soldaten hat, die in Niger arbeiten (…). Insbesondere auf dem Luftwaffenstützpunkt Agadez, der etwa 920 Kilometer von der Hauptstadt Niamey entfernt ist“.

Eine Sache ist sicher“, so Les Echos du Niger, „in naher Zukunft werden die amerikanischen Soldaten wie ihre französischen Kollegen ihre Koffer packen müssen. Vielleicht werden sie durch russische Truppen ersetzt, die bereits in Mali und Burkina-Faso präsent sind.“

MouryaNiger kommentiert: „Die Diplomatie des „großen Amerika“ verliert in der Welt an Bedeutung, ebenso wie die Frankreichs. (…) Washington und Paris müssen ihre kriegerische und paternalistische Diplomatie gründlich überdenken, die nach mehr als 20 Jahren Gewalt, Ungerechtigkeit, Einmischung, Ausbeutung, Straflosigkeit, Korruption und groben Lügen ihre objektiven Grenzen erreicht hat.“

Die Website Actu Niger ergänzt: „Indem die USA die Ideen ihrer persönlichen Vorstellung von „Demokratie“ fördern, bringen sie in Wirklichkeit nur das Chaos, durch das sie leichter unterdrücken und herrschen können. Die Übergangsbehörden in Niger haben einen anderen Weg gewählt; sie streben nach Souveränität und Zusammenarbeit mit den ESA-Ländern.“

„Nach den Franzosen kamen also die Amerikaner…“, so L’Observateur Paalga. „Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war der unerlaubte Überflug des Flugzeugs, das die offizielle US-Delegation beförderte, die sich letzte Woche in Niger aufhielt. Unter der Leitung von Molly Phee, der für Afrika zuständigen Unterstaatssekretärin der USA, bestand das Team aus einer Beamtin des Pentagons und dem Oberbefehlshaber des AFRICOM. Die Abgesandten aus Washington, die sich große Hoffnungen auf ein Treffen mit dem starken Mann des Niger, General Abdourahamane Tiani, gemacht hatten, hatten ihren Aufenthalt um einen Tag verlängert. Die Mühe war vergebens. Ihre Mission endete mit einem Rückschlag, denn sie reisten ab, ohne empfangen worden zu sein.

Man muss sagen, dass alle Zutaten für eine Scheidung vorhanden waren, wie L’Observateur Paalga weiter feststellt, da Uncle Sam seinem nigrischen Partner die in seinen Augen problematischen Beziehungen zu Putins Russland und dem Iran der Ayatollahs vorwirft, vor dem Hintergrund des Verdachts auf Uranhandel … Die Amerikaner sind weg, und da die Natur das Vakuum verabscheut, kann man sich bereits vorstellen, dass das Africa Corps, ehemals Wagner, an die Tür klopft.“