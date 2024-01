Ugandas Außenminister beschimpft seine Landsleute, die an Hunger sterben, als „Idioten“

Foto: X

Henry Okello Oryem, Minister der ugandischen Regierung, steht in der Kritik, nachdem er die Hungertoten in seinem Land als „Idioten“ bezeichnet hat. Seine Äußerungen haben Empörung ausgelöst, berichten BBC und dvierse ugandische Medien.

Laut einem Bericht einer offiziellen Menschenrechtsorganisation starben im Jahr 2022 im Nordosten Ugandas mehr als 2.200 Menschen an Hunger und damit verbundenen Krankheiten. Oryem argumentierte jedoch, dass die Menschen angesichts des günstigen Klimas und des fruchtbaren Bodens in Uganda in der Lage sein sollten, selbst Nahrungsmittel anzubauen.

„Nur ein Idiot, ein echter Idiot, kann in Uganda an Hunger sterben“, sagte der Staatsminister für auswärtige Angelegenheiten dem Fernsehsender NTV Uganda. „Wenn man hart arbeitet, gibt es Land in Uganda. Das Klima stimmt, trotz des Klimawandels. Wenn Sie sich doppelt anstrengen, um sicherzustellen, dass Sie morgens rausgehen, Ihr Land bestellen, das Saatgut pflanzen und Ihre Plantage pflegen, wie können Sie dann keine Nahrungsmittel bekommen?“

Die Nahrungsmittelknappheit im Nordosten hat nicht nur viele Menschen getötet, sondern auch fast eine halbe Million Menschen in „akuten Hunger“ gestürzt, so der Bericht der Uganda Human Rights Commission, die durch die Verfassung eingesetzt wurde.

Moses Aleper, ein Abgeordneter des Bezirks Chekwii, der zur betroffenen Region Karamoja gehört, sagte der BBC, dass die Ansichten von Herrn Oryem „nicht richtig“ seien und „unglücklich von einem Minister, der weiß, was in diesem Land vor sich geht“.

„Ich komme aus einem der produktivsten Teile von Karamoja, wo es ausreichend regnet und wir Nahrungsmittel produzieren. Aber in Situationen, in denen das Wetter nicht mitspielt, in denen die Wetterkapriolen einsetzen, bekommen wir definitiv keine Nahrungsmittel. Normalerweise kommt es dann zu Hungersnöten und schließlich zu Hungerstreiks.“

Aleper sagte auch, dass der Hunger in der Region oft durch andere Probleme verursacht wird, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen, wie z. B. der Klimawandel.

Der bekannte ugandische Autor und Journalist Charles Onyango-Obbo griff Oryem ebenfalls an und sagte, der Minister habe nicht verstanden, „dass der Hunger in einem Land wie Uganda ein Verteilungs- und Marktproblem ist“.

Offizielle Daten über die aktuelle Ernährungslage in Karamoja sind nicht verfügbar, aber aufgrund der halbtrockenen klimatischen Bedingungen in der Region kommt es in der Trockenzeit häufig zu Hungersnöten.