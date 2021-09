UN begehen ersten Internationalen Tag der Menschen afrikanischer Abstammung

Die Vereinten Nationen haben am Dienstag den enormen Beitrag der afrikanischen Diaspora in allen Bereichen des menschlichen Strebens gewürdigt und den ersten Internationalen Tag der Menschen afrikanischer Herkunft begangen. In seiner Eröffnungsbotschaft rief UN-Generalsekretär António Guterres zu mehr Engagement auf, um das Versprechen von Gleichheit, Gerechtigkeit und Würde für alle zu erfüllen.

„Dies ist eine längst überfällige Anerkennung der tiefgreifenden Ungerechtigkeiten und der systematischen Diskriminierung, die Menschen afrikanischer Abstammung seit Jahrhunderten erdulden mussten und auch heute noch erleiden“, sagte er. „Und es ist ein dringender Aufruf an alle, sich überall für die Beseitigung des Übels des Rassismus einzusetzen.

Allein auf dem amerikanischen Kontinent bezeichnen sich mehr als 200 Millionen Menschen als Menschen afrikanischer Abstammung. Millionen weitere gibt es auf der ganzen Welt, auch außerhalb des afrikanischen Kontinents. Ob als Nachkommen der Opfer des transatlantischen Sklavenhandels oder als jüngere Migranten, sie gehören laut UN zu den ärmsten und am stärksten marginalisierten Gruppen.

Im vergangenen Dezember hat die UN-Generalversammlung eine Resolution zur Einführung des Internationalen Tages verabschiedet. Ziel ist es, „eine stärkere Anerkennung und Achtung des vielfältigen Erbes, der Kulturen und der Beiträge der Menschen afrikanischer Abstammung zur Entwicklung der Gesellschaften sowie die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten der Menschen afrikanischer Abstammung zu fördern“.

Durban +20

Die Resolution erinnert auch an zwei damit zusammenhängende UN-Initiativen: die Weltkonferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz, die 2001 in Durban, Südafrika, stattfand, und die Erklärung zur Internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung, die 2024 endet.

„Zwanzig Jahre nach der Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban und mehr als zur Hälfte der Internationalen Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung erleben wir eine noch nie dagewesene Dynamik bei der Beendigung der weltweiten Geißel des Rassismus“, sagte der UN-Chef. „Wir dürfen diese Chance nicht verspielen.

Costa Rica war federführend bei der Einführung des Internationalen Tages. Das zentralamerikanische Land änderte 2015 seine politische Verfassung und definiert sich als multiethnische und multikulturelle Nation.

Jan André Solano ist Universitätsstudent und Aktivist aus Limón, einer Stadt an der Karibikküste Costa Ricas. Er bewundert die amerikanische Bürgerrechtsikone Dr. Martin Luther King Jr. Kürzlich nahm er an einer Initiative der Vereinten Nationen teil, die die Geschichten verschiedener Menschen afrikanischer Abstammung in seinem Land sammelt und ihre Errungenschaften, Herausforderungen, Hoffnungen und Lebenserfahrungen aufzeigt.

Trotz allem sagt Jan, dass er nicht versteht, warum manche Leute die Straßenseite wechseln, wenn sie ihn sehen, oder warum er anderen Demütigungen ausgesetzt ist, z. B. dass er in Supermärkten genau beobachtet oder von der Polizei durchsucht wird, wenn er sich in der Öffentlichkeit aufhält.

Das Erbe anerkennen und das Unrecht korrigieren

In Lateinamerika leben fast 134 Millionen Menschen afrikanischer Abstammung, und ein aktueller Bericht der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und die Karibik (ECLAC) zeigt, wie sehr diese Menschen unter Armut, mangelndem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen und Ungleichheit leiden.

In Brasilien beispielsweise liegt die allgemeine Armutsquote bei 11,5 %, bei Menschen afrikanischer Abstammung jedoch bei 25,5 %. Dies wiederholt sich auch in anderen Ländern wie Ecuador und Kolumbien.

Jan André Solano sagt auch, dass er einen Traum hat: „dass Ausgrenzung, Ungleichheit, Rassismus und Diskriminierung für immer aus der Welt verbannt werden und dass ich die gleichen Möglichkeiten habe, mich zu entwickeln, ein wohlhabendes Leben zu führen und mich dem Dienst und der Hilfe für alle anderen zu widmen, unabhängig von ihrer Hautfarbe“. (UN)