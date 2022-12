Unfassbar! Gegner der Straßenumbenennung im Afrikanischen Viertel in Berlin wegen Kolonialbezugs verwüsten das Bezirksamt Mitte

Unbekannte haben im Berliner Bezirksamt Mitte randaliert, sie stopften unter anderem eine Europafahne ins Klo. Die Täter wollen alte Straßennamen zurück, berichtet die Berliner Zeitung.

An der gefliesten Wand war der Schriftzug „Gebt uns Lüderitz Str. & Nachtigal zurück“ aufgebracht. Mehrere Abflüsse waren mit Aufklebern abgeklebt und Spülungen fixiert, so dass dauerhaft das Wasser lief. Im Europasaal wurden zwei gleichlautende Schriftzüge an der Wand hinter dem Podium und auf einem Blatt eines Flipcharts festgestellt.

Der Nachtigalplatz und die Lüderitzstraße erhielten neue Namen, die an Anführer des Widerstands gegen die deutsche Kolonialmacht erinnern: in Manga-Bell-Platz – zu Ehren von Rudolf und Emily Duala Manga Bell, einem Königspaar der Duala und Kämpfern gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Kamerun, und in Cornelius-Fredericks-Straße. Fredericks kämpfte im heutigen Namibia gegen die deutsche Kolonialherrschaft.