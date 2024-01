Verhandelt die Republik Kongo mit Netanjahu über die Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge?

Münster, 13.1.2024: Migration und ihre Ursachen in Togo. Vortrag und Gespräch mit Razakou Aboubakari. Ort: Overbergkolleg, Fliednerstraße 25, 48149 Münster. Mehr dazu HIER.

Berlin, 18.01.24, 20h00: AFRIKAMERA präsentiert den Film „Finye – Die Zeit des Windes“ (Mali). Ort: Sinema Transtopia, Lindower Str. 20/22, Haus C, 13347 Berlin Tickets: 7 €. Mehr dazu HIER.

Berlin, 18.1.2024-28.04.2024, 18-23 Uhr, Ort Fotografiska: Fotografien von Omar Victor Diop (Senegal). Die Fotografien von Omar Victor Diop (geb. 1980) konzentrieren sich auf die Neuformulierung der Geschichte, die Darstellung von Erfahrungen in der Diaspora und die globale Politik des Schwarzen Widerstands. Der Künstler selbst erscheint als Hauptakteur und Gesprächspartner in diesen visuellen Neuinterpretationen entscheidender Momente der historischen Revolte und des Schwarzen Kampfes: Er thematisiert die Klimakrise, ihre Auswirkungen auf den globalen Süden und den afrikanischen Kontinent. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 07.02.2024, 19h00: Revolution und Selbstorganisierung in Kriegszeiten - Aktuelle feministische Politik im Sudan. Mit Sara Abbas, Muzna Alhaj und Muzan Alneel. Veranstaltungsort: medico-Haus, Lindleystraße 15, 60314 Frankfurt. Mehr dazu HIER.