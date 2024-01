Marokko übernimmt den Vorsitz des UN-Menschenrechtsrats

Quelle: X

Der Vertreter des Königreichs bei den Vereinten Nationen in Genf wurde am Mittwoch, den 10. Januar, zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Ein hoch symbolischer Posten. Und eine Wahl, die bereits kritisiert wurde, da Marokkos Bilanz im Bereich der Menschenrechte alles andere als makellos ist, meint RFI.

In seiner Rede sagte der neue Präsident des Menschenrechtsrats, Omar Zniber, dass er sich für die Förderung, Achtung und Gewährleistung der Menschenrechte einsetzen wolle. Von einem Blankoscheck durch die internationale Gemeinschaft sind wir jedoch weit entfernt.

Im Jahr 2021 prangerte der UN-Sonderberichterstatter für die Situation von Menschenrechtsverteidigern die Unterdrückung von Mitgliedern der Zivilgesellschaft, die sich mit der Westsahara beschäftigen, durch die marokkanischen Behörden an. Repressionen, die bis hin zur Folter gehen können. Human Rights Watch sagt nichts anderes. Die NGO spricht von einem immer repressiveren Klima in Marokko, um Aktivisten und Journalisten zum Schweigen zu bringen.

In diesem Jahr sollte der Ratsvorsitz auf jeden Fall an ein afrikanisches Land gehen. Normalerweise geschieht dies jedoch im Konsens. Nicht so in diesem Jahr. Südafrika, das einen letztlich unterlegenen Kandidaten aufgestellt hatte, widersetzte sich vehement der Kandidatur Marokkos. Ein Land, das die „Antithese“ dessen darstelle, was der Menschenrechtsrat sei, ließ der südafrikanische Botschafter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters verlauten.

Das Königreich wird also ein Jahr lang die Leitung des Rates übernehmen, der die Förderung und den Schutz der Menschenrechte in der Welt stärken soll. In einer Erklärung hebt Rabat insbesondere seine „vereinende Führung bei Schlüsselthemen wie dem interreligiösen Dialog“ hervor. Eine gute Nachricht, die die marokkanische Diplomatie stärkt und positive politische und geopolitische Auswirkungen für das Land haben wird.

Für den Forscher Youssef Chiheb, Professor an der Universität Sorbonne Paris Nord, ist der Erhalt dieses Vorsitzes „ein Vertrauensbeweis“, „ein starkes Signal, das die internationale Gemeinschaft dem Königreich gibt.“ Marokko diese Position zu gewähren, ist auch „ein Zeichen dafür, dass eine Schachfigur zugunsten der Anerkennung der Marokkanität der Sahara auf den Weg gebracht wurde“, erklärt der Forscher.

Für Hasni Abidi, Politologe und Direktor des Cermam, wird die Anerkennung des Autonomieplans der Westsahara jedoch nicht im UNHRC, sondern im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen entschieden. Er erinnert daran, dass der von Omar Zniber erhaltene Posten prestigeträchtig ist, aber er bleibt symbolisch. Umso mehr, als bei der Wahl kein Konsens gefunden wurde, was ein Zeichen dafür ist, dass Marokko es nicht geschafft hat, alle zu vereinen.

Dennoch war Omar Zniber der einzige Kandidat der Liga der Arabischen Staaten (die mit vier Staaten im UNHRC vertreten sind), aber auch der Favorit der Afrikanischen Union. Für Hasni Abidi war der Grund für den Sieg Marokkos, dass die USA, Israel und ihre Verbündeten keine südafrikanische Präsidentschaft wollten, die sie im Menschenrechtsrat hätte verärgern können.