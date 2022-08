Vermögen: die Top 10 der reichsten Männer Afrikas 2022 – Nigerianer führend

Zunächst eine Anmerkung: wir haben nicht etwa das Gendern vergessen – es sind leider keine Frauen dabei! Die erste Hälfte des Jahres 2022 haben die reichsten Menschen des Kontinents auf unterschiedliche Weise erlebt. Bei einigen stieg der Reichtum, bei anderen fiel er.

Die Daten wurden von der Plattform Bililionaires.Africa gesammelt, die sich auf Nachrichten über afrikanische Großvermögende spezialisiert hat. Sie bezieht sich auf den kombinierten Reichtum der Top-10-Milliardäre des Kontinents zwischen Januar und Juni 2022. Dieses ist um 1, 22 Milliarden US-Dollar von 81,03 Milliarden US-Dollar auf 78,81 Milliarden US-Dollar gesunken. Ein Rückgang, der damit zusammenhängt, dass die Milliardäre ihre Beteiligungen an ihren Unternehmen veräußert haben und die Investmentbanken riskante Anlagen wie Aktien zugunsten weniger riskanter, inflationsgeschützter Anlagen abgestoßen haben.

Wenig überraschend bleibt der reichste Mann Afrikas in der ersten Hälfte des Jahres 2022 also der Nigerianer Aliko Dangote. Sein Vermögen stieg von 19,1 Milliarden US-Dollar am 1. Januar auf 20,4 Milliarden US-Dollar am 30. Juni 2022. Dies entspricht einem Anstieg von 1,3 Milliarden US-Dollar.

Auf den Plätzen 2 und 3 folgen die beiden Südafrikaner Johann Rupert und Nicky Oppenheimer, wobei der erste sein Vermögen von 11,9 Milliarden US-Dollar auf 9,14 Milliarden US-Dollar senkte, also 2,76 Milliarden US-Dollar verlor, und der zweite sein Vermögen von 7,95 Milliarden US-Dollar am 1. Januar auf 8,5 Milliarden US-Dollar am 30. Juni 2022 steigerte, was einer Zunahme von 550 Millionen US-Dollar in sechs Monaten entspricht. An 4. Stelle steht der Swasi Nathan Kirsh, dessen Vermögen im Januar 8,27 Milliarden US-Dollar betrug, während es im Juni 2022 7,6 Milliarden US-Dollar betrug, was einem Verlust von 670 Millionen US-Dollar entspricht.

Auf Platz 5 steht der Nigerianer Abdul Samad Rabiu mit einem Vermögen, das von 1,6 Milliarden US-Dollar zu Beginn des Jahres auf 7 Milliarden US-Dollar Ende Juni 2022 gestiegen ist. Platz 6 belegt der Ägypter Nasser Sawiris, dessen Vermögen von 6,5 Milliarden US-Dollar am 1. Januar auf 6,85 Milliarden US-Dollar am 30. Juni 2022 gestiegen ist, was einem Anstieg von 350 Millionen US-Dollar entspricht. Auf Platz 7 der Rangliste steht der Nigerianer Mike Adenuga, der trotz eines Verlusts von 600 Millionen US-Dollar in der ersten Hälfte des Jahres ein Vermögen von 6,1 Milliarden US-Dollar besitzt. Auf den Plätzen 8, 9 und 10 folgen der Äthiopier Mohammed Al Almoudi mit 5,1 Milliarden US-Dollar und einem Verlust von 982 Millionen US-Dollar, der Algerier Issad Rebrad mit einem geschätzten Vermögen von 5,1 Milliarden US-Dollar und der Ägypter Naguid Sawiris mit einem geschätzten Vermögen von 3,4 Milliarden US-Dollar.