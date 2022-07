Die plötzliche Gesprächsbereitschaft des Kreml beim Thema Getreideexporte beruht nicht auf Mitleid mit den Hungernden, sondern auf knallharten geostrategischen Interessen. Im Nahen Osten und in Afrika hat Präsident Putin enge Beziehungen zu den Herrschenden geknüpft.

An vielen Orten werden russische Truppen oder Wagner-Söldner zur Stützung der Regime gebraucht. Hungeraufstände könnte diese Machthaber schnell in Bedrängnis bringen, analysiert WELT Korrespondent Christoph Wanner in Moskau HIER.