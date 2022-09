Videotipp/RTL: Ausweg aus der Inflation? Wie wärs mit Leben in Tunesien?

Ihr Haus in Tunesien kostet weniger als ein WG-Zimmer in Deutschland: Rentnerin Marlis ist nach Tunesien ausgewandert. „Mit der Rente konnte ich in Deutschland nicht mehr leben“, gesteht sie im RTL-Interview. Steigende Preise, Angst vor dem Leben und Sorgen vor Altersarmut? All diese Dinge sind für sie aber inzwischen kein Thema mehr.

Während in Deutschland die Lebenshaltungskosten extrem in die Höhe schießen, lebt sie mit ihrer kleinen Rente inzwischen im Wohlstand: und zwar in Tunesien! Dort genießt sie nicht nur 360 Sonnentage im Jahr, sondern hat auch keine Angst mehr davor, dass ihr Geld zum Leben nicht mehr ausreicht.

Sehen Sie HIER im RTL-Video, wie Marlis und andere deutsche Rentner in Tunesien leben.