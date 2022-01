Von China finanziert: Senegals größte Brücke fertiggestellt

Die größte Brücke Senegals, deren Bau 67 Millionen US-Dollar gekostet hat, ist fertiggestellt. Sie wird vom 16. Januar bis zum 1. Februar kostenlos in Betrieb genommen, meldet die senegalesische Presse.

Die Mautbrücke von Foundiougne befindet sich in der Region Fatick an der Grenze zu Gambia. Sie überspannt den Meeresarm Saloum und wird als Abkürzung nach Gambia und in die Casamance dienen.

Mit dieser Infrastruktur ist es nun möglich, den internationalen Flughafen von Diass schneller zu erreichen.

Die Brücke hat eine Gesamtlänge von 1,595 km, eine Breite von 11,40 m und zwei 1,5 m breite Gehwege mit Geländern und ist somit die größte Brücke Senegals.

Der Bau wurde vollständig von der Eximbank of China finanziert.

Sie ist eine nachhaltige Lösung, um die Mobilität der Bevölkerung in einem besonders eingeschlossenen Gebiet zu verbessern. (Quelle: zoomeco, Text und Foto)